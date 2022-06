Envoyer un message aux électeurs et aider Alexander De Croo: les dessous du coup de gueule de l'Open VLD contre le PS

Parmi les rites de la politique belge, l’exacerbation des tensions durant la période précédant les grands accords est un grand classique. Les partenaires gouvernementaux peuvent faire entendre leur mauvaise humeur dans le huis clos du Conseil des ministres ou via la presse. C’est la seconde option qui a été retenue par la libérale flamande Eva De Bleeker. Jeudi, dans Le Soir et De Standaard, la secrétaire d’État en charge du Budget a mené une charge de rhinocéros contre le PS.

Selon elle, les socialistes francophones n’avancent pas suffisamment dans leurs dossiers au fédéral. Eva De Bleeker estime que Karine Lalieux est coupable d’inertie dans la réforme des pensions, sans cesse retardée. Pierre-Yves Dermagne, le vice-Premier ministre PS, serait tout aussi mou dans la modernisation du marché de l’emploi.

Perte des budgets européens ?

Vu cette passivité supposée, la secrétaire d'État Open VLD s'inquiète d'une réaction européenne : les budgets de l'Union, promis pour la relance économique, pourraient nous passer sous le nez par manque de réformes structurelles. " Contrairement à ce que laissait entendre Eva De Bleeker, il n'y a aucune menace sur l'octroi des crédits européens promis à la Belgique . Elle se plante ", précise une source.

Ces propos peu amènes à l'égard du professionnalisme des ministres socialistes ne sont pas neufs. Début juin, c'est Egbert Lachaert, le président des libéraux flamands, qui délivrait le même avertissement à l'intention du PS : " Croire qu'il suffit de ne rien faire en attendant les élections et chercher ensuite un grand accord avec la N-VA est une stratégie perdante" , avait-il déclaré dans un grand entretien accordé à La Libre .

L’agacement de l’Open VLD, relayé par le MR, a plusieurs raisons. Tout d’abord, les libéraux flamands veulent faire monter la pression sur le PS afin d’aider le Premier ministre, Alexander De Croo, lui-même Open VLD. Le chef du gouvernement fédéral souhaite obtenir un grand accord pour cet été dans plusieurs dossiers gérés par les socialistes.

Le sacerdoce qui s’impose à l’actuel locataire du "16", son nécessaire louvoiement entre les sept partis de la majorité Vivaldi ne lui permettent pas de taper du poing sur la table. Son rôle correspond davantage à celui d’un diplomate. Par conséquent, d’autres que lui doivent jouer les redresseurs de torts.

L’équation difficile de l’Open VLD

Ensuite, l’Open VLD est en difficulté dans les sondages. L’attention s’est focalisée sur l’effondrement du CD&V lors d’un récent sondage, mais le parti du Premier ministre affronte également un déclin inquiétant. Ce grignotage des intentions de vote est lié, en partie, à l’exercice du pouvoir au fédéral aux côtés de la gauche francophone. La N-VA et le Vlaams Belang, dans l’opposition, ne ratent jamais une occasion de dénoncer les compromis de l’alliance vivaldienne.

"Van Quick" pas assez incisif ?

En montrant publiquement les dents au PS, les libéraux flamands envoient un message aux électeurs du nord du pays : l'Open VLD ne se laisse pas faire et défend les intérêts économiques de la Flandre. "On sent que la sortie d'Eva De Bleeker correspondait à une demande de son parti et d'Egbert Lachaert , note un informateur fédéral. Vincent Van Quickenborne devrait être plus incisif comme vice-Premier ministre Open VLD. "

Un barbecue chez le Premier

Et pendant ce temps au sein de l’exécutif fédéral ? Jeudi soir, une réunion des poids lourds du gouvernement était annoncée. La réforme des pensions (ainsi que le dossier Asile et Migration) figurait au menu. Vu les tensions entre le PS et l’Open VLD, les membres de la majorité n’avaient que peu d’espoir à l’égard d’un dénouement nocturne…

Le Premier ministre souhaite obtenir un deal estival (pensions, emploi…) pour le 21 juillet, jour de la Fête nationale. Son cabinet a demandé aux vice-Premiers ministres de libérer leurs samedis d’ici là afin de pouvoir les réunir en kern et faire avancer les dossiers les plus chauds.

Ah, ce vendredi soir, un peu de détente… Les ministres vivaldiens ont rendez-vous à Brakel, en Flandre orientale, pour un barbecue dans la charmante demeure d'Alexander De Croo. Autour de quelques brochettes et bouteilles de rosé, socialistes francophones et libéraux flamands pourront (tenter de) se réconcilier. " Ça ne va pas être dingue, l'ambiance, au barbecue d'Alexander ", plaisante un socialiste.