Météo : la pluie fait son retour par l'ouest

Une perturbation ondulante atteindra le pays par l'ouest en début de matinée jeudi et ne progressera que lentement vers l'est en cours de journée. Le temps deviendra donc rapidement très nuageux sur l'ouest et le centre avec progressivement de faibles pluies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Sur l'est et le nord-est, de larges éclaircies persisteront encore temporairement. L'après-midi, des pluies faibles à modérées se généraliseront à toutes les régions. Sur l'est, les précipitations prendront plutôt un caractère d'averses qui s'intensifieront au fil des heures en adoptant un caractère orageux. Les maxima seront compris entre 18°C au littoral, 20°C sur le centre, mais encore 25°C sur l'est voire localement 27°C en Campine. Le vent deviendra généralement faible à modéré de secteur ouest. Ce soir, la perturbation ondulante s'attardera encore sur la plupart des régions avec des pluies faibles à modérées sur l'ouest et le centre et la possibilité de précipitations intenses et orageuses sur l'est. Le temps redeviendra nettement plus calme et sec durant la nuit avec le développement de larges éclaircies en basse et moyenne Belgique.

En haute Belgique, des nuages bas se formeront. Les minima seront compris entre 8°C en Hautes-Fagnes et localement 13°C dans le centre sous un vent faible à parfois modéré de sud-ouest. Demain vendredi, nous serons sous l'influence de courants maritimes plus frais, siège d'une légère instabilité résiduelle. Le ciel sera alors partagé entre larges éclaircies et champs nuageux pouvant donner lieu à quelques ondées éparses. Le temps sera toutefois le plus souvent sec dans la plupart des régions. Les maxima se situeront entre 17 ou 18°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 21 ou 22°C en Campine. Le vent sera modéré de secteur ouest à sud-ouest; à la côte, il deviendra généralement assez fort avec des rafales jusqu'à 55 km/h.