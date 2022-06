Nouveau chez Bpost : le colis… réutilisable !

Un projet pilote de 3 mois va commencer, en collaboration avec AS Adventure, Juttu et Torfs.

Le nombre de colis traités chaque jour par bpost et ses concurrents a considérablement augmenté depuis deux ans. Le confinement n'a d'ailleurs fait qu'accélérer un phénomène déjà enclenché depuis quelques années. Et si toutes les marques et tous les distributeurs doivent encore trouver des solutions pour améliorer l'expérience client, la question de la durabilité se pose aussi. Si des projets de livraisons à vélo ou encore en camion électrique existent, bpost s'attaque désormais aux emballages. "Depuis le 28 juin, bpost a lancé un projet pilote innovant et durable avec l'entreprise française Hipli, annonce Laura Cerrada Crespot, porte-parole de bpost. Les commandes des clients des enseignes Torfs, AS Adventure et Juttu seront livrées au moyen de colis réutilisables. Une fois que le contenu du colis est réceptionné, le colis vide peut être glissé dans une boîte aux lettres rouge bpost afin d'être nettoyé et remis dans le circuit de l'e-commerce. Ces colis peuvent être réutilisés près de 100 fois."

Une nouvelle méthode qui permet de limiter les déchets et les boîtes vides en carton qui s'amassent dans les poubelles. C'est la marque Torfs qui a créé ces sacs réutilisables nommés Hipli (créé en France en 2020, NdlR) et qui fournira les deux entreprises qui s'inscrivent dans ce projet pilote qui durera 3 mois. "Envoyer des colis réutilisables, c'est 83 % d'empreinte carbone en moins comparé à un carton, l'analyse du cycle de vie menée par Hipli. Les colis sont imperméables et indéchirables. Leur robustesse leur permet d'être réutilisés jusqu'à 100 fois ! Au total, Torfs enverra quelque 4 000 colis réutilisables Hipli à ses clients, dans le cadre de ce projet pilote qui durera trois mois. AS Adventure et Juttu, quant à elles, s'engagent pour 1 000 à 2 000 colis responsables", détaille bpost.

En pratique, ces sacs pourront être renvoyés de différentes manières, à commencer par les boîtes aux lettres rouges. "Ces colis réutilisables, repliés au format d'enveloppe, peuvent être renvoyés gratuitement au travers du réseau dense de points d'enlèvement bpost (boîte aux lettres rouges, bureaux de poste, points colis, points poste)… Le nettoyage de ces colis réutilisables sera effectué également de manière socialement responsable et engagée. En effet, cette tâche sera réalisée par les travailleurs d'ETA123, un atelier protégé situé à Beauraing."