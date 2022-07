Deux scandales en trois mois, le chocolat belge dans la tourmente: faut-il s’inquiéter?

Ferrero début avril, et Barry Callebaut fin juin : en moins de trois mois, deux géants du monde du chocolat se retrouvent confrontés à un scandale sanitaire lié à la salmonelle. Si les deux affaires sont à différencier sur le fond, il s’agit d’un coup dur pour Barry Callebaut. Si ce nom ne dit peut-être rien au grand public, il s’agit du plus grand producteur de chocolat du pays. C’est dans cette usine qu’est transformée la matière première (fève, matières grasses, sucre, etc.) en un chocolat liquide ou en bloc qui partira par la suite dans les usines de plus grands groupes comme Mondelez (Côte d’Or, Milka, LU ou encore Toblerone pour ne citer que ces marques-là), Neuhaus, Galler, mais aussi toute une série d’artisans chocolatiers.

Autant dire que l’arrêt des activités décrété lundi soir à la découverte de la bactérie met à mal tout un secteur.

Pour rappel, Barry Callebaut a annoncé mercredi soir avoir trouvé des traces de salmonelle dans sa production et directement fermé son usine située à Wieze, en Flandre-Orientale. L'entreprise a contacté l'Afsca mardi, qui est descendue sur place. " Par rapport à Ferrero, il faut éviter de comparer les deux dossiers, prévient Aline Van den Broeck, porte-parole de l'Afsca. L'enquête et les analyses sont en cours mais Barry Callebaut nous a contactés très vite et a décidé en interne de la fermeture de l'usine. Nous n'avons pas dû intervenir comme cela a été le cas chez Ferrero. Nous sommes occupés à essayer de trouver la source du problème, et surtout de veiller à ce qu'aucun consommateur ne soit en contact avec des produits contaminés. Selon les premiers éléments dont nous disposons, aucun produit n'a encore terminé sur le marché. "

" Il n'y a, selon notre enquête interne, plus aucun risque pour la sécurité alimentaire. L'Afsca poursuit indépendamment son enquête afin de valider cette conclusion ", déclare de son côté Korneel Warlop, porte-parole de Barry Callebaut.

Une bonne nouvelle pour les consommateurs qui demande évidemment vérification. Et les marques qui se fournissent chez Barry Callebaut ne semblent pas se cacher derrière l'erreur de leur fournisseur. " Chez Mondelez, nous pouvons garantir qu'il n'y a aucun produit contaminé qui a atterri dans un magasin, assure Annick Verdegem, porte-parole de la multinationale. Il n'y a à l'heure actuelle aucun risque lié à la sécurité alimentaire. Plusieurs de nos usines situées en Europe sont fournies par du chocolat Barry Callebaut, et les lots infectés ne sont même pas entrés dans nos usines car nous avons su arrêter le processus à temps. Une seule usine a été contaminée. Elle se situe en France et ne produit rien à destination du marché belge. Elle est fermée le temps de la désinfection. Toute la marchandise concernée a été détruite. "

De son côté, Barry Callebaut indique, sans en donner la liste complète, fournir 73 clients en Belgique. Cela concerne les plus grandes marques (Leonidas ou Marcolini n'en font pas partie, NdlR), mais aussi des artisans chocolatiers. "Notre chance est que nous devions passer commande seulement cette semaine", nous explique l'un d'eux.

Du côté de l'Art de Praslin, une chocolaterie artisanale située à Wavre, on se veut rassurant aussi. " Nous commandons le chocolat dans une autre usine Barry Callebaut, et nous avons notre propre recette sur mesure qui ne fait pas partie de la production globale. Nous travaillons avec Barry Callebaut depuis 50 ans au moins et nous n'avons jamais eu de problème. "

Les plus optimistes diront que cela arrive même aux meilleurs, mais cela reste difficile à accepter pour ceux qui ont vu leur usine contaminée (voir par ailleurs).

Et si l’enquête devra faire la lumière sur la cause exacte de cette contamination, les premiers éléments indiquent qu’un produit nommé lécithine soit à la source de l’infection. Il s’agit d’un émulsifiant qui fait le lien entre les différentes molécules lors de la fabrication du chocolat.

Selon Barry Callebaut, c'est un produit essentiel qui permet de donner de la liquidité au chocolat. Si le problème vient de la lécithine, il se pourrait donc que ce soit un fournisseur de l'usine qui y ait importé la salmonelle. Avec un impact sur la production, mais aussi sur la distribution. " Il est clair qu'un tel problème met plusieurs semaines à se régler et qu'on risque de faire face à une forte perturbation, indique Annick Verdegem, porte-parole de Mondelez. Nous sommes dépendants de ce qu'il va se passer chez Barry Callebaut. "

Et au niveau des prix ? Il faut savoir que le chocolat est déjà fortement impacté par l’inflation et l’explosion du prix des matières premières. Importer les fèves de cacao est devenu très cher, de même que les coûts de fabrication. Certains chocolatiers expliquent connaître une hausse de 20 à 30 % de leurs dépenses ces dernières semaines.

Ce scandale à grande échelle ne devrait pas aider, même s’il faut plus craindre un manque de stock plutôt qu’une explosion des prix.

Neuhaus également infecté : "Nous avons été prévenus trop tard"

Parmi les gros clients de Barry Callebaut, on trouve Neuhaus. Le chocolatier, qui possède aussi Corné Port-Royal, se retrouve également bloqué par cette crise sanitaire, et verra ses activités bousculées pour quelques semaines. " Nous avons notre propre recette et notre propre type de fèves, mais le chocolat brut est produit chez Barry Callebaut, oui, explique Ignace Van Doorselaere, CEO de Neuhaus. Comme vous le savez, tous les lots livrés depuis le week-end dernier pourraient être infectés par la salmonelle. Nous avons donc stoppé notre production dès que nous l'avons appris. "

Le problème, c'est que Neuhaus a dû attendre mercredi soir pour être prévenu, soit le temps de voir son usine potentiellement infectée. " Une bonne partie du chocolat potentiellement contaminé avait déjà été utilisée dans nos usines, lance-t-il. Cela veut dire que nous avons dû isoler et détruire toute la production et le stock concerné, mais aussi fermer notre usine. Nous sommes occupés à la nettoyer et nous allons aussi faire appel à une entreprise spécialisée. Nous devrons fermer durant 2 à 4 semaines notre usine et nous espérons pouvoir reprendre à 100 % début août. Heureusement, nous avons un stock pour assurer des ventes sur une durée de 3 à 4 semaines. "

De quoi occasionner des pertes conséquentes. " Nous avons été prévenus trop tard, et c'est cela qui me surprend le plus, souffle-t-il. S'ils savaient déjà qu'il y avait un problème lundi soir, pourquoi attendre deux jours pour nous prévenir ? Ce délai est très long, et nous aurions pu éviter d'utiliser ce chocolat et de devoir désinfecter toute notre usine. "

Une question qui méritera une réponse, et peut-être un dédommagement, car 100 % de la production Neuhaus sort de cette usine de Vlezenbeek. " On parle de 80 tonnes de chocolat qui doivent être détruites, sans compter le coût du nettoyage et de l'arrêt complet de la production, poursuit-il. Mais le plus important pour nous, c'est que nous sommes sûrs à 100 % qu'aucun chocolat infecté n'est arrivé dans nos boutiques ! "

De quoi rompre la confiance avec Barry Callebaut ? "C'est la première fois qu'on rencontre un problème avec eux, et nous ne comptons pas arrêter notre collaboration. Mais certaines questions demandent des réponses…"