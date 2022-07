Scandales alimentaires: pourquoi le chocolat est particulièrement sensible

Ce qui se passe chez Barry Callebaut n'est donc pas sans rappeler le scandale Ferrero. Et si l'entreprise basée à Wieze a mieux réagi que Ferrero, on peut tout de même se poser certaines questions. "Pour rappel, nous nous sommes constitués partie civile dans le dossier Ferrero, précise Julie Frère, porte-parole de Test Achats. Il semblerait qu'il s'agisse de faits relativement similaires, même si le processus d'auto-contrôle semble avoir un peu mieux fonctionné chez Barry Callebaut. De manière générale, les dossiers de sécurité alimentaire sont prioritaires pour Test Achats et nous suivrons les développements dans ce dossier de très près, comme c'est le cas pour Ferrero. "

Mais la plus grosse question qui se pose, c’est pourquoi le chocolat ? S’agit-il d’un problème lié à la sécurité alimentaire en Belgique ou d’un phénomène plus global ? Rappelons d’abord ce qu’est la salmonelle. Il s’agit de bactéries qui peuvent s’installer dans le tube digestif des animaux et qui peuvent se transmettre à l’homme de différentes manières. On en parle souvent pour la viande, mais aussi pour des produits comme le lait ou encore les œufs. Pour contaminer une usine, il suffit d’un produit infecté, ou encore d’un membre du personnel infecté qui infecte les produits à son tour. Quand la maladie se déclare, on parle alors de salmonellose, qui se traduit principalement par une forte diarrhée et de la fièvre.

Et le chocolat semble un produit sensible à la salmonelle, et même un milieu où la bactérie se plaît. " Malheureusement, c'est une bactérie à laquelle nous sommes exposés chaque année, nous apprend Aline Van den Broeck, porte-parole de l'Afsca. Il est connu qu'elle peut résister dans des produits qui présentent une forte teneur en sucre et graisse, mais aussi une faible teneur en eau. C'est le cas du chocolat, mais aussi des fruits secs. Ce n'est donc pas étonnant que ce secteur soit plus touché qu'un autre. "

C’est pourquoi les usines produisant du chocolat sont soumises à des règles très strictes mais pas infaillibles.