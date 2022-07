Annulations chez Brussels Airlines: votre vol est-il concerné ? Si oui, que faire ?

La compagnie assure annuler une partie de ses vols pour alléger la charge de travail du personnel, alors qu'une grève récente lui a fait perdre plus de 10 millions d'euros de revenus. Mais le son de cloche est différent côté syndicats et travailleurs.

" On coupe dans le gras ". Ce n'est certainement pas en ces termes que la direction de Brussels Airlines a annoncé la réduction du nombre de vols cet été, mais c'est l'idée. La compagnie a décidé de supprimer 675 vols, contre seulement 148 annoncés jusque-là, " afin d'alléger la charge de travail du personnel ", que ce soit les pilotes comme les stewards et hôtesses de l'air. Cette suppression représente environ 6 % des vols et près de 10,2 millions de pertes de revenus, selon la compagnie, qui a déjà perdu autant de rentrées financières lors des trois jours de grèves fin juin.

Votre vol est-il concerné ?

La "bonne" nouvelle, c'est que si vous n'avez pas encore été averti de la suppression potentielle de votre vol, c'est qu'il est maintenu. " Tous les passagers concernés ont déjà été informés mardi dernier", affirme Joëlle Neeb, la nouvelle porte-parole de la compagnie. Et ce par mail ou par SMS.

Si elle n’a pas pu nous donner le détail précis des annulations, celle-ci nous assure que les vols annulés sont ceux pour lesquels il y avait le plus d’alternatives possibles et qu’il s’agit de vols sur de courtes distances. La compagnie a donc proposé des vols décalés (plus tard dans la journée ou la semaine), voire un équivalent en train ou, le cas échéant et en ultime recours, via une autre compagnie.

En cas d’impossibilité de trouver de solution, un remboursement doit être proposé, rappelle de son côté Test Achats. L’association des consommateurs précise que le passager est libre de choisir entre ces différentes options.

"La compagnie ne peut donc pas se limiter à vous proposer le remboursement de votre billet" , précise-t-elle encore. Et en cas d'annulation d'un vol aller sans annulation de vol retour, ou l'inverse, la compagnie doit proposer une solution pour assurer le trajet et potentiellement mettre la main à la poche en cas de frais supplémentaires.

Si "vous avez décidé de vous rendre à destination par vos propres moyens et de conserver le vol de retour, nous estimons que vous pouvez demander le remboursement du billet de train ou du vol de remplacement réservé auprès d'une autre compagnie pour la partie du montant qui dépasse le prix du billet (vol annulé) et l'indemnité éventuellement due ", précise encore l'association.

Si seul le vol retour est annulé et que vous ne pouvez pas revenir par un autre moyen, le vol aller doit également être remboursé.

Un réel allégement des charges de travail ?

Selon la porte-parole de Brussels Airlines, ces suppressions de vols ont donc été décidées afin d'alléger la charge de travail. " Les plannings étaient déjà remplis et les vols couverts. C'est une décision claire pour soulager le personnel ", affirme-t-elle.

" C'est faux ", répond à cela Didier Lebbe, permanent syndical CNE. " Ils ont annulé car il manquait du personnel et continue de le faire car il va encore en manquer. Les gens sont crevés alors qu'on n'est qu'au début de l'été. On verra ce qu'il restera comme personnel en capacité de voler dans les prochaines semaines, alors qu'ils mettent la pression pour faire travailler ceux qui ne sont pas à l'horaire…" , tacle-t-il, alors qu'une réunion entre la direction et les syndicats a eu lieu ce lundi.

" On ne sait pas comment ils ont décidé l'annulation des vols mais ce n'est pas selon les horaires des travailleurs. Ils disent perdre 10 millions d'euros avec ces annulations… mais s'ils avaient engagé du personnel, ils ne perdraient pas cet argent ! ", lance-t-il également.

" Ce qu'on demande, ce sont des temps de pause corrects entre les vols pour le personnel, qui enchaîne des soirées, des matinées sans même pouvoir se reposer" , ajoute-t-il, précisant que cela pourrait nuire à la sécurité des vols.

Low cost ou non ?

Et alors que des travailleurs nous signalent des retards de paiements de salaires, la question de savoir si Lufthansa, la maison-mère, fait de Brussels Airlines une compagnie low cost se pose. Pour Didier Lebbe, il n'y a plus de doute. " Le patron Peter Gerber nous parle de la concurrence de Ryanair, du fait qu'on doit s'aligner. C'est ça, la réalité. Et quand on voit les conditions de travail chez Ryanair… ", lâche-t-il, amer. " Il veut aussi rendre Brussels Airport plus compétitif par rapport à Charleroi. Donc il y a une concurrence entre le Fédéral et le Régional également… ", glisse-t-il. " Ils doivent rembourser 290 millions d'euros à l'État belge d'ici 2026, mais je ne vois pas comment ils vont faire. S'ils veulent un personnel rentable, il faut qu'il soit en forme ", termine-t-il.

Reste à voir si d’autres annulations pourraient être annoncées. Quoi qu’il en soit, les syndicats et la direction doivent se revoir le 23 août afin de revoir l’organisation de la compagnie et de ses 38 appareils.