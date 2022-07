"Décevant" pour Bouchez, "Pas une bonne idée" pour Clarinval : le MR fusille le rapport des experts sur le pouvoir d’achat

"Le rapport des experts est décevant", s'est emporté Georges-Louis Bouchez lundi dans un tweet matinal. "La Banque nationale de Belgique constate un problème de compétitivité et de déficit public. Les recommandations portent sur tout sauf la compétitivité et accroissent le déficit. Il y a des gadgets militants comme la réduction de vitesse sur autoroute."

Comme son président de parti, le vice-Premier ministre libéral David Clarinval a fait part de son mécontentement vis-à-vis du rapport des experts, plus précisément sur la volonté de mettre fin au système des cartes essence pour les trajets non professionnels. " On souhaite avoir des mesures qui augmentent le pouvoir d'achat des citoyens et les experts proposent une taxe sur les déplacements des citoyens, donc je ne pense pas que ce soit une idée qui aille dans le bon sens", a déclaré le ministre des Indépendants sur la RTBF.

Selon le libéral, les entreprises ne sont pas suffisamment soutenues dans le plan alors que les particuliers ont déjà été aidés avec le chèque énergie, les tarifs sociaux ou la TVA à 6 % pour l'électricité et le gaz. "Je pense qu'il faut continuer à travailler pour soulager le poids de l'énergie sur les épaules de nos citoyens. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une aide pour les entreprises qui voient leur compétitivité largement impactée par cette hausse de prix d'énergie."

Des déclarations qui n'enchantent pas particulièrement les partenaires du gouvernement. "Comment Bouchez peut-il parler de gadget militant alors que toutes les couleurs politiques sont représentées dans ce groupe ? ", peste une source fédérale.

Pour rappel, le groupe d'experts "pouvoir d'achat et compétitivité" est dirigé par Pierre Wunsch, ancien chef la cellule fiscale du cabinet Didier Reynders (MR), époque ministre des Finances. Un passage dans les coulisses de la politique qui vaut au gouverneur de la Banque nationale de Belgique d'être étiqueté MR. Ses collègues au sein du groupe sont Mathias Dewatripont (sensibilité PS), Philippe Defeyt (Ecolo), Paul De Grauwe (Open VLD), Sofie Geeroms (Open VLD), Koen Schoors (Universiteit Gent), Sarah Vansteenkiste (KU Leuven) et Bertrand Candelon (Louvain School of Management).