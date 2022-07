Coronavirus en Belgique: plus de 5.000 contaminations par jour en moyenne

“Le démarrage imminent d’une vague puissante en Belgique”: le Covid et le variant BA.5 pourraient bien gâcher une bonne partie de notre été

D’après les estimations du professeur Antoine Flahault, épidémiologiste, médecin et directeur de l'Institut de santé globale à l'université de Genève (Suisse), on peut s’attendre à ce que le sous-variant BA.5 gâche une bonne partie de notre été. Le professeur de santé publique en profite également pour tacler la politique de testing de la Belgique: “les données ne sont plus disponibles de manière quotidienne, cela rend nos estimations moins fiables."