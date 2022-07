La carte essence réservée aux déplacements professionnels? Un calcul difficile… voire un véritable casse-tête

Pour faire des économies substantielles, le groupe d’économistes mandatés par le gouvernement propose de revoir une grande part de notre mobilité. Il encourage à prendre davantage les transports en commun et à faire plus de télétravail. En d’autres termes, à moins se déplacer en voiture et donc, à moins consommer de carburant. Un des moyens proposés pour ne plus inciter à se déplacer en voiture consiste à s’attaquer à un mécanisme fiscal typiquement belge : la carte carburant. Comme la carte de crédit, la carte carbu permet à son utilisateur de payer son plein. La différence ? C’est l’employeur qui est débité et non l’employé. L’avantage pour ce dernier est qu’il n’a pas à rédiger de longues notes de frais. Dans leur rapport, les économistes proposent de "limiter, voire éliminer, ces cartes essence pour les trajets non professionnels". Ce qui pose un certain nombre de questions.

Combien de personnes bénéficient de cet avantage professionnel ? Quelle économie cela représenterait de la supprimer ? Difficile de chiffrer. Le SPF Économie ne dispose pas de ces informations. Par contre, en se basant sur des relevés de Statbel, l’office belge de statistique, l’administration fédérale nous apprend que la Belgique comptait 654 956 voitures de société en 2020. Sur un total de 4 679 213 voitures immatriculé au nom d’une personne physique, cela donne 14 % du parc automobile. Pour les cartes essence, on serait dans des chiffres similaires. Les estimations tournent autour de plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs de cartes essence.

L'autre difficulté consiste à déterminer quelle part des trajets sera de nature professionnelle et quelle part sera de nature privée. Comment déterminer s'il s'agissait d'un trajet travail-domicile ou d'une sortie au supermarché ? "Il faudrait pour cela justifier auprès du service comptable l'ensemble des trajets effectués dans le mois", observe Stef Willems, porte-parole de Vias, l'institut pour la sécurité routière. De quoi complexifier rudement le travail du service comptabilité…

Notons néanmoins que cette proposition fait écho à celle pour laquelle bataille Ecolo depuis des semaines. Chef de groupe à la Chambre, Gilles Vanden Burre milite pour supprimer les voitures salaires. Dès 2026, les entreprises ne signeraient plus de nouveaux contrats pour des voitures de société.

Une autre proposition mobilité consiste à réduire la vitesse sur les autoroutes, un point catalogué comme "gadget militant" par le président du MR Georges-Louis Bouchez. Ce n'est pourtant "pas une proposition nouvelle", rappelle-t-on du côté de chez Vias. "Si vous roulez à une vitesse constante de 100 km/h au lieu de 120, vous allez moins consommer." Toutefois, pour que cette économie soit effective, il faut que le chauffeur respecte une vitesse constante et qu'il évite de freiner et d'accélérer brusquement. "Ce n'est pas tant la vitesse maximale qui importe que la façon dont on conduit. Rouler à vitesse constante, moins de freinage brusque… avec une écoconduite, on peut consommer jusqu'à 15 % en moins de carburant. Par contre, il est difficile de contrôler cette conduite."