Le gouvernement régional adopte le Plan Wallonie cyclable 2030

Le gouvernement wallon a annoncé mardi avoir approuvé le Plan Wallonie cyclable 2030, destiné à rendre la pratique du vélo possible, sûre et normale pour tous.

Fruit d'une concertation avec de nombreux partenaires, dont les associations de cyclistes, ce plan se décline en quatre volets sur lesquels les travaux doivent avancer en parallèle (gouvernance; réseaux & infrastructures; offre de services et communication & sensibilisation).

"Le choix du vélo comme mode de déplacement quotidien s'avère extrêmement efficace: il permet de désengorger les routes et de diminuer la pollution, son coût est bien moins élevé que d'autres moyens de transport et en plus, il nous aide à nous maintenir en bonne santé", se réjouit dans un communiqué le ministre wallon de la Mobilité, l'Ecolo Philippe Henry en rappelant que la déclaration de politique régionale prévoyait en 2019 de quintupler l'usage du vélo d'ici 2030.

Concrètement, le plan comporte 19 mesures déclinées en plus de 70 actions, dont plusieurs sont déjà en cours et ont ou auront dans les années à venir un impact direct pour les citoyens. C'est le cas notamment de la construction d'infrastructures cyclables, de l'augmentation du stationnement pour vélos ou encore de l'octroi de primes vélos, précise le ministre.

Ce dernier sera chargé de coordonner le plan et d'en présenter un état des lieux annuel au gouvernement ainsi qu'un rapport final d'évaluation fin 2024.