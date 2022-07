Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté le projet de décret pour l'accompagnement des victimes d'attentats et de catastrophes

Le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté mardi à l'unanimité, en commission, le projet de décret "urgence collective", qui vise à assurer une prise en charge plus rapide et plus efficace des victimes d'attentats ou de catastrophes de grande ampleur.

Ce décret tire aussi les leçons de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 22 mars 2016, en ce qui concerne les compétences de la Fédération: pour la coordination de suivi psychosocial, un point de contact coordonnera les actions à mettre en place dans le cadre d'une urgence collective ; des personnes de référence accompagneront les victimes dans leurs démarches, de manière proactive. Un plan de suivi psychosocial organisera les actions en fonction de l'analyse d'un coordinateur, notamment pour la prise en charge des victimes et de leurs proches.

Ces outils d'accompagnement pourront être activés sur des événements comme des attentats, les catastrophes de Ghislenghien (explosion d'un gazoduc), de Pécrot (collision ferroviaire), lors d'inondations, mais aussi lors d'événements à l'étranger impliquant des victimes originaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles (comme l'accident de car de Sierre).

Certaines modalités de ce projet sont d'ores et déjà appliquées au bénéfice des victimes du drame de Strépy-Bracquegnies, quand un cortège carnavalesque avait été percuté par une voiture en mars dernier.

"Ce texte a pour objectif de tirer toutes les leçons des douloureuses expériences du passé, afin de ne pas ajouter de la difficulté à la terrible épreuve auxquelles les victimes sont confrontées lors de tels événements, et donner aux maisons de justice et à leurs partenaires les outils qui leur permettent de prendre plus rapidement en charge les victimes de catastrophes majeures ou d'attentats terroristes", a résumé la ministre Valérie Glatigny (MR), en charge des maisons de justice.

Le projet de décret devra encore être validé en plénière. Par ailleurs, des budgets ont été obtenus, dont 330.000 euros depuis 2020, pour la formation des intervenants en cas d'urgence collective et, depuis cette année, 330.000 euros sont prévus chaque année pour assurer la prise en charge sociale et psychologique des victimes. Concernant Strépy-Bracquegnies spécifiquement, un montant de 187.280 euros avait été débloqué pour soutenir trois associations actives dans le suivi des victimes et de leurs proches.