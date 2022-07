Météo: un début de journée sous un franc soleil avant l'arrivée de quelques champs nuageux

La journée débutera avec beaucoup de soleil, mais progressivement, les champs nuageux deviendront à nouveau plus nombreux à partir de l'ouest et ils pourraient laisser s'échapper l'une ou l'autre averse locale, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les éclaircies reprendront ensuite le dessus depuis le nord-ouest dans l'après-midi. Les maxima seront compris entre 19 ou 20 degrés à la mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne et 24 degrés en Lorraine belge.

Dans la soirée et en cours de nuit, les nuages se dissiperont et le ciel deviendra peu nuageux à serein. Les températures descendront vers des valeurs de 2 à 3 degrés dans les vallées de l'Ardenne à 12 ou 13 degrés dans les centres urbains. Mercredi matin, le soleil sera parfois voilé par quelques bancs de nuages élevés. Les nuages deviendront ensuite plus nombreux avec très localement possibilité de quelques gouttes de pluie. Les maxima varieront entre 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 19 ou 20 degrés en bord de mer et 22 ou localement 23 degrés dans la plupart des autres régions. Jeudi, la nébulosité sera abondante avec parfois de faibles pluies. L'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir du littoral avec retour des éclaircies. Les maxima varieront entre 17 et 22 degrés.