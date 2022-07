Asile et migration: le gouvernement s'accorde sur une capacité d'urgence via la Défense

Pour permettre un accueil d'urgence, la Défense sera mise à contribution à court terme pour fournir une capacité de 750 places d'urgence dans des hangars et ensuite, à plus long terme, 750 places dans des villages modulaires. Un appel sera par ailleurs lancé à l'adresse des communes et du secteur privé.

Afin d'accélérer le flux sortant de demandeurs, ceux qui ont un emploi ou peuvent disposer d'un logement pourront sortir des centres d'accueil.