Le dernier train Bruxelles-Namur bloqué pendant près de 3h : "On est resté longtemps sans savoir ce qu’il se passait"

Voilà une expérience tardive dont Patricia aurait bien voulu se passer. Le train qu’elle a pris mardi soir à Bruxelles devait arriver à Namur un peu avant minuit. Il est finalement arrivé à 2h30.

"Nous avons quitté la gare Centrale de Bruxelles à 22h38 sans rencontrer de problèmes", ressasse la Namuroise. Bruxelles-Nord, Schuman, Luxembourg... le train a avalé les arrêts intermédiaires sans connaître d'embarras. C'est passé la gare d'Ottignies-Louvain-la-Neuve qu'il s'est arrêté brusquement.

"On est resté longtemps sans savoir ce qu'il se passait. Il a fallu attendre au moins 15 minutes pour que l'on nous annonce que le train était en panne et que l'on cherchait solution pour le faire repartir", poursuit Patricia.

20 à 30 minutes se sont écoulées avant que les employés du train n'annoncent que le conducteur allait tenter de faire repartir le train en utilisant la locomotive à l’arrière. Mais celle-ci n'était pas du même avis.

"Comme cette solution ne fonctionnait pas, il nous a été dit qu’un train de secours allait être envoyé pour venir nous chercher. Un contrôleur allait passer pour noter quels passagers allaient Gembloux, à Namur ou à Ciney. Il était alors question de faire appel à un système de taxi et de bus pour déplacer les passagers. Le contrôleur est finalement passé après 45 minutes pour prévenir qu’un train de secours allait arriver. Au total, on est resté bloqué près de 3h. On nous a quand même offert un grany et une bouteille d'eau."

Grâce au train de secours, les passagers sont finalement arrivés à Namur à 2h30. Il ne leur restait plus qu’à rentrer chez eux à pied ou en taxi puisqu’il n’y avait plus de transports en commun à cette heure. Les passagers pour Ciney ont été ramenés en taxi.

Rappelons que les passagers peuvent réclamer un remboursement intégral de leur ticket lorsque leur train a plus d’une heure de retard.

La SNCB n'a pas encore réagi.