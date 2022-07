Le traité de transfèrement de prisonniers entre l'Iran et la Belgique approuvé en commission

La commission des Relations extérieures de la Chambre a approuvé mercredi le projet de loi d'assentiment à plusieurs traités, dont celui qui organise la possibilité de transfèrement de prisonniers entre la Belgique et l'Iran.

La majorité a voté en faveur du texte, la N-VA a voté contre, le Vlaams Belang et le PTB se sont abstenus. Le ministre de la Justice, Van Quickenborne, a répété que ce texte controversé visait à protéger les citoyens belges qui se trouveraient dans cette région, et qu'il répondait à un avis positif des services de sécurité. Son application se déroulera au cas par cas, de façon minutieuse et en utilisant toutes les possibilités ouvertes pour contrôler l'exécution de la peine, a-t-il assuré.

Dans l'opposition, la N-VA a voté contre le projet de loi. Les nationalistes se sont particulièrement mobilisés contre ce traité qui ouvre la voie au transfèrement en Iran, et à une possible amnistie, de terroristes condamnés l'an dernier en Belgique pour un projet d'attentat en France, dont le diplomate iranien Assadollah Assadi. Ils pourraient constituer la monnaie d'échange avec un travailleur humanitaire belge arrêté en février à Téhéran et emprisonné depuis lors.

Des voix internationales se sont aussi élevées contre ce traité, notamment aux États-Unis. Un groupe de parlementaires américains, dont le président de la commission des Relations extérieures du Sénat, Bob Menendez, a adressé mardi un courrier au Premier ministre, Alexander De Croo, pour demander le rejet de la loi d'assentiment au traité.