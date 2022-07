Guerre en Ukraine: l'ambassade belge à Kiev rouvrira le 11 juillet

Cette réouverture a été rendue possible grâce à une analyse de sécurité menée, ces dernières semaines, conjointement par les Affaires étrangères et par la Défense. À la suite de cette analyse, des mesures nécessaires ont été prises en vue d'assurer le travail serein des équipes sur place en termes de sécurité, indique le cabinet du Premier.

"La réouverture de notre ambassade doit permettre des contacts plus rapprochés avec les autorités ukrainiennes, notamment dans le contexte de la situation sécuritaire et de la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Il s'agit d'un signal important de résilience et de soutien aux Ukrainiens. Ce retour à Kiev de nos équipes diplomatiques est également important en vue de la reconstruction pour laquelle les entreprises belges ont un rôle certain à jouer", souligne Alexander De Croo qui s'est entretenu avec Peter Van De Velde avant son départ pour Kiev.

L'ambassade de Belgique à Kiev, qui avait dû fermer fin février face à l'avancée de l'armée russe, se concentrera dans un premier temps sur les services diplomatiques et les contacts avec les autorités ukrainiennes. Les services consulaires pour les Belges resteront quant à eux assurés par l'ambassade de Belgique en Pologne "jusqu'à nouvel ordre".