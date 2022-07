Ne pas manger les oeufs de certains quartiers de Dilbeek, un accord à un demi-milliard... : le "PFAS" continue de faire frémir la Flandre

A Dilbeek, dans les environs du parc du Château de Viron, pas question de consommer les légumes du potager ou de manger les œufs des poules du jardin. Un périmètre de 200 mètres autour de l'ancienne caserne a été dressé par les autorités locales en raison de découverte de polluants "PFAS", nous confirme l'échevin Luc Deleu (Open VLD). "C'est une mesure de précaution. Les habitants ont été prévenus."

PFAS… Cet hermétique acronyme sonne aux oreilles francophones comme un terme inconnu et saugrenu. Mais depuis de longs mois, il fait trembler la politique flamande, s'invite dans tous les débats et fait couler quantité d'encre, tant au niveau local que dans les hautes sphères du pouvoir. Mais qu'est-ce donc ? Le terme PFAS englobe les "substances perfluoroalkylées", comprenant des milliers de produits, notamment utilisés pour l'industrie ou le ménage. Le problème : ces matières restent dans l'environnement et ne se dégradent pas (d'où leur appellation "produits chimiques éternels")… et polluent sols et eaux.

Aussi à la frontière linguistique

C'est au printemps de l'année dernière que ces substances ont été placées sous le feu des projecteurs flamands. De grandes quantités de terres polluées ont été découvertes à Zwijndrecht lors du chantier de l'Oosterweel visant à boucler le Ring d'Anvers. Véritable coup de tonnerre en Flandre. Le lien est vite établi avec l'entreprise chimique 3M. Après une commission d'enquête au parlement flamand, des tests sanguins alarmants chez des locaux… un dénouement est finalement intervenu ce mercredi.

©BELGA

La firme américaine s'est engagée à payer plus d'un demi-milliard pour assainir les sols et dédommager les acteurs. Un accord qui suscite cependant critiques de la localité de Zwijndrecht (unique commune flamande aux mains de Groen) et de collectifs locaux, qui jugent que "ce n'est pas la fin de l'histoire".

Mais outre ce symbolique chantier de l’Oosterweel, équivalent flamand du titanesque projet de métro nord à Bruxelles, le nord du pays s’alarme de la présence de ce polluant dans les eaux des quatre coins de la Flandre. Une récente recherche vient de montrer la présence de PFAS dans de nombreux puits, et ce dans différentes provinces flamandes.

De quoi inquiéter des entités bien éloignées d’Anvers. Un exemple : il est désormais fortement déconseillé depuis ce mardi d’utiliser l’eau de puits (que ce soit pour boire, cuisiner, arroser son potager) dans plusieurs quartiers de Renaix (Ronse en néerlandais), à la frontière linguistique, juste au nord des communes hennuyères de Frasnes-lez-Avaing et de Celles.