Variole du singe: les premières doses de vaccin achetées par l'Union européenne sont arrivées en Belgique

"Il s'agit d'un résultat tangible de l'Union européenne de la santé pour les citoyens", a souligné la commissaire chypriote. "Grâce la réaction rapide de l'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA), les premières livraisons de 3.040 vaccins contre la variole du singe sont arrivées en Belgique pour protéger les citoyens belges et répondre à cette épidémie."

Mme Kyriakides se dit préoccupée par le nombre croissant de cas de variole du singe: près de 6.000 cas (5.949) ont été identifiés dans 33 pays d'Europe, selon les derniers chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). En Belgique, 168 contaminations confirmées ont été recensées, selon Sciensano.

"Avec HERA, nous avons acheté des vaccins pour tous les États membres qui en ont exprimé le besoin. En l'espace de deux semaines, nous avons financé environ 110.000 doses et commencé les livraisons dans les pays les plus touchés, dont l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal et la Belgique. D'autres livraisons auront lieu dans les semaines à venir", a ajouté Stella Kyriakides.