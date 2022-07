Ces restaurants où les politiques concluent des accords dans le plus grand secret: “Plusieurs gouvernements ont été formés chez moi”

Même si la nouvelle génération semble moins branchée gastronomie et/ou fait attention à sa ligne, les hommes (et femmes) politiques apprécient de se mettre à table. Rarement dans un fast-food mais plutôt un lieu qui permet des apartés discrets et, tant qu’à faire, profiter des bons plats des chefs.

À l’heure des réseaux sociaux et des images à la minute, pas simple de ne pas se faire repérer. Sauf si l’intention est de se faire voir. Passons évidemment sous silence les rendez-vous privés, cela ne nous regarde pas. Alors que des rencontres informelles et "secrètes "se déroulent parfois aux sièges des partis ou dans les cabinets ministériels, une table de restaurant s’affiche comme un lieu plus convivial, moins formel et surtout neutre.

Même si la dernière entrevue entre politiciens célèbres s'est jouée à domicile en mai dernier pour Bart De Wever, président de la N-VA, et son alter ego du Vooruit Conner Rousseau. C'est l'adresse, récemment étoilée par le guide Michelin DIM dining, qui a accueilli ce caucus qui pourrait bien déboucher sur un grand accord politique en Flandre en 2024.

Preuve s'il en est que le centre de gravité du pays a tendance à s'écarter de Bruxelles. Si de tels rendez-vous ont eu lieu de tout temps, certaines tablées ont marqué la petite histoire de la politique noir-jaune-rouge. Personne n'a oublié le face-à-face dans un salon privé du premier étage de Chez Bruneau, adresse réputée du nord de la capitale, entre Bart De Wever, à l'époque infréquentable (cela a bien changé…) et Didier Reynders, alors président du MR, en septembre 2010.

Au menu : pas que du coucou de Malines ou de profiterolles au chocolat (c’était l’époque du De Wever bien enrobé) mais une énième réforme de l’État. Désormais délesté de son devoir de réserve, Jean-Pierre Bruneau, le chef triplement étoilé à la retraite, peut dévoiler les négociations qui ont eu lieu à l’étage de son restaurant.

"La rencontre De Wever-Reynders, à laquelle assistait aussi Louis Michel, a été historique. Ils voulaient la plus grande discrétion dans un salon privé. J'ai briefé le personnel de service pour qu'il ne cafte pas. Il a fallu 8 jours avant que l'info sorte. Le resto est un terrain neutre mais cela amène une ambiance plus positive. Plusieurs gouvernements ont été formés chez moi : Di Rupo, Verhofstadt… Ils réservaient souvent le dimanche midi et terminaient très tard."

Si l’art de la table peut assouplir l’ambiance sans forcément ramollir les positions, les politiques doivent aussi se méfier de l’image qu’ils renvoient. Nicolas Sarkozy, à peine élu président de la République, avait affiché une victoire trop bling-bling avec vedettes et people à gogo dans le très chic Fouquet’s sur les Champs-Élysées de Paris. Emmanuel Macron avait compris la leçon en se contentant d’un dîner à la Rotonde, table historique du quartier de Montparnasse.