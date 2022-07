“Incompréhensible”: De Wever torpille les votes MR et Open VLD sur le “label vert” européen

Bart De Wever juge "incompréhensible" que les députés européens du MR et de l'Open VLD aient voté contre le texte de la Commission européenne sur le "label vert" du gaz et du nucléaire. Le président de la N-VA ne comprend pas comment les libéraux peuvent se ranger du côté de la "minorité verte-gauche" en plein "milieu de la crise énergétique", a-t-il fait savoir mercredi. Ecolo-Groen, PTB, PS, Les Engagés, Vooruit et CSP ont en effet voté comme les libéraux. Seuls le CD&V, la N-VA et le Vlaams Belang ont voté pour ce projet de taxonomie visant à lutter contre le greenwashing.

Selon le texte de la Commission, certains investissements dans l'énergie issue du nucléaire ou du gaz naturel pourront être considérés comme " contribuant substantiellement à l'atténuation du changement climatique ou à l'adaptation à celui-ci".

L’ancien président du MR aujourd’hui député européen Olivier Chastel a voté contre ce texte. Tout comme l’a fait Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre Open VLD et sa collègue Hilde Vautmans (VLD). L’eurodéputée Frédérique Ries (MR) s’est abstenue. Une position à première vue étonnante sachant que les deux partis sont ouvertement pro-nucléaire et défendent l’idée que cette énergie est verte.

"Le nucléaire est une victime collatérale du texte", déplore Olivier Chastel. Le problème est qu'il s'agissait d'un "vote unique que vous ne pouviez pas amender. Il fallait répondre par oui ou par non. Or, la Commission a lié le nucléaire avec le gaz et il n'est pas question pour nous d'aider au subventionnement du gaz. Le gaz n'est pas une énergie d'avenir pour nous. Il ne faut pas non plus oublier la question internationale dans laquelle nous sommes avec le gaz russe".

"Olivier Chastel n'a pas voté contre le nucléaire mais bien contre le gaz", renchérit Georges-Louis Bouchez, président du MR, qui rejette l'idée d'une divergence d'opinions sur la question au sein du parti. " Soutenir le gaz comme une énergie durable est absurde. Nous voulions un vote distinct sur les deux énergies. Raison pour laquelle on a voté de la sorte."

La façon dont le vote se présentait a posé problème à de nombreuses autres délégations. Certains pays entendent introduire un recours contre cette décision.