Les tables du pouvoir: où nos politiques mangent-ils? Voici leurs restaurants préférés

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Quinoa, jus de papaye pour les verts, champagne et caviar pour les bleus et burgers frites pour les rouges caricatureraient trop vite les mauvaises langues. Si l’habit ne fait pas le moine, la couleur politique n’en compose pas davantage l’assiette. Écologistes, libéraux, socialistes,… ne choisissent pas leur resto en fonction de l’image que pourrait véhiculer leur parti.

QG, cantines, coup de cœur… quelles sont donc les tables préférées de nos politiques ? Petit tour d’horizon.

À commencer par le chef du gouvernement. Fonction de Premier ministre oblige, Alexander De Croo dit passer quasi tous les midis au 16 rue de la Loi pour des raisons d'efficacité. "Il le fait rarement seul. La plupart du temps, il est entouré de collaborateurs. Le lunch, au 16, c'est souvent un moment de brainstorming et de travail. Les jours de fête, ce sont les jours 'boulette sauce tomate' ou 'vol-au-vent'. Quand il reçoit un chef d'État étranger, le Premier ministre le fait la plupart du temps à la Résidence du Lambermont. C'est alors le chef du cabinet Kwinten De Paepe qui se met aux fourneaux. Pour citer un resto récent, ce fut à la Belle Maraîchère, place Sainte-Catherine."

©D.R.

Plutôt branché fastfood, le président du MR, Georges-Louis Bouchez se dit lui grand fan du Five Guys, dans le centre de Bruxelles. "J'aime beaucoup aussi les pâtes du Dolce Amaro à Saint-Gilles ou la brasserie L'Excelsior de Mons qui a beaucoup marqué mon parcours. Je ne vais au resto étoilé que lorsque j'y suis invité. Non pas par radinerie, mais parce que ce n'est pas mon plaisir personnel de passer des heures à table même si j'admire évidemment le travail des grands cuisiniers."

"Chez Roberto à Jambes, on déguste les meilleures escalopes gorgonzola du monde !", assure de son côté le président des Engagés, Maxime Prévot. "Pour le gastro, chez Attablez vous à Namur pour le talent de Charles Jeandrain ou chez Parfum de cuisine dans le centre. Au Zorba à Jambes, les grillades et moussaka sont légendaires."

©D.R.

Plus traditionnelle, la ministre Ecolo Zakia Khattabi est fidèle à la Mirabelle, son QG du cimetière d'Ixelles. "J'aime la diversité de la clientèle, j'aime la carte et la convivialité de cet endroit. Du côté du Parlement, j'affectionne Le Mangeoire et Bruxelles et d'ailleurs. Quand je vais au resto avec d'autres politiques, ce n'est pas pour le contenu de l'assiette, mais plutôt pour le moment partagé. Cela permet aussi de lever certaines barrières, ces moments informels sont importants dans la vie politique."

Ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet dit lui être un adepte du Tandemcafé, à Saint-Josse, un endroit dédié au vélo.

Fidèle à ses habitudes, Elio Di Rupo fréquente toujours le Bocconi, célèbre italien du cœur de la capitale. "Il y allait déjà lorsqu'il était Premier ministre et s'y rend toujours aujourd'hui."

©D.R.

Fan du burger végétarien du Café Walvis, la coprésidente d'Ecolo Rajae Maouane nous dit craquer pour la mayo betterave qui l'accompagne. "Je vais aussi souvent chez Sel et Miel du côté de la gare du Nord, au snack Taspi à Molenbeek, aux Jours de Damas et à la Kasbah, rue Antoine Dansaert parce que leur couscous ressemble fort à celui de ma maman."

Autre style, autre décor, le ministre MR Mathieu Michel fréquente régulièrement L'Horizon à Chaumont Gistoux. "Non seulement la cuisine y est excellente, mais il s'agit aussi du restaurant du jeune talent Alessandro Ciriello. J'aime aussi aller Chez Louis à Glimes."

La ministre fédérale socialiste Karine Lalieux elle, dit ne jamais organiser de rencontre politique au resto. Elle fréquente par contre régulièrement à titre privé Le Pizzicato, boulevard Emile Bockstael.

David Clarinval, lui, dit affectionner particulièrement le restaurant Les petits oignons, rue de la Régence à Bruxelles.

Au nord du pays, le président de la NVA, Bart De Wever, confie ne plus avoir le temps d'aller au resto pour des rencontres professionnelles. "J'ai rarement voire jamais de lunchs pro à mon agenda, je n'ai pas le temps pour cela. Quand j'en ai l'occasion, je vais parfois au resto en famille. J'aime alors la cuisine simple et pure, comme celle par exemple du Jardin public de Berchem, où l'on peut manger une salade, des moules ou un morceau de poisson."