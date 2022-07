Un soutien renforcé aux victimes des attentats de Bruxelles: "Ce procès a ravivé des souvenirs douloureux"

On le sait, le procès des attentats terroristes du 22 mars 2016 aura lieu à l’automne prochain. Afin de soutenir au mieux les victimes durant cette épreuve pénible, un appel à projets avait été lancé en mai dernier pour assurer l’accompagnement des victimes avant, pendant et après ce procès.

C’est dans ce cadre qu’une subvention de 150 000 euros vient d’être octroyée au service laïque d’aide aux justiciables et aux victimes de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ce montant permettra à ce service de renforcer l’accompagnement psychologique des victimes durant les audiences du procès. À ce jour, 1 500 victimes sont concernées par le procès des attentats de Bruxelles.

Au total, près de 700 000 euros sont prévus pour assurer l’encadrement des victimes des attentats de Bruxelles. Cet encadrement sera assuré tant par les services d’aide et d’accueil des victimes que dans le cadre de projets issus des services partenaires.

"Ce procès ne manquera pas de susciter beaucoup de questions et de raviver des souvenirs douloureux et des traumatismes. Il était donc important de s'assurer que les victimes et proches de victimes recevront des réponses adéquates à leurs demandes et leurs besoins", explique Valérie Glatigny, ministre en charge des Maisons de justice. "Le service a reçu plus de 200 demandes de soutien psychologique au moment des attentats. Ce projet permettra de mettre sur pied des groupes de parole dans les locaux de l'association mais aussi d'assurer un soutien psychologique sur le site même du procès."

Outre cet appel à projet, un budget supplémentaire à hauteur de 342 000 euros permettra l’accompagnement des victimes en marge du procès. L’objectif étant d’offrir aux victimes un soutien psychosocial notamment pour les services d’accueil des victimes et d’aide aux victimes.