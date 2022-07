Christiane et Carine ont perdu leur maman dans les inondations à Pepinster: “Elle a lâché ma main. On l’a retrouvée morte 14 km plus loin”

Même quand cette rue de Pepinster a été vidée de tous ses habitants afin qu’ils soient relogés, Christiane Sluse, elle, est restée.

Cette maison du quai Nicolaï, c’est bien plus qu’une superposition de briques. La dame de 69 ans, au caractère trempé dans un chaudron de bon sens et de franchise brutale, y vit depuis 58 ans, face à la Vesdre.

©Ennio Cameriere

Il y a un an, elle y restait coincée durant quatre jours, à l'étage, avec, pour tout rationnement, une banane par jour. La rivière en furie se tapait l'incruste jusqu'au plafond de son rez-de-chaussée. " J'ai regardé par la fenêtre et je n'ai vu que de l'eau. Elle tourbillonnait comme une possédée. La pensée de mon mari décédé, il était pompier, m'a gardée forte. J'étais convaincue que son esprit était avec moi, qu'il me protégeait. "

À grands cris projetés du bas, les secours l’ont bien sondée sur son désir d’être évacuée. Mais son opiniâtreté à ne pas quitter le champ de bataille à reculons les a renvoyés à d’autres âmes à sauver.

Christiane les propulse plutôt à quelques dizaines de mètres plus loin, chez sa maman de 89 ans, malade.

Sa sœur y était. Normal, la maison de maman, c'est le QG de la famille. " Nous étions à l'étage. J'ai mis maman dans la baignoire pour éviter tout contact avec l'eau qui montait ", se souvient Carine. " Je tenais des propos dédramatisants. J'ai ressenti le besoin de lui dire 'Merci pour tout, Maman'."

Soudainement, la maison exprime bruyamment son mal-être. Elle n'en peut plus de résister aux forces de la nature. Pis, elle craque. " J'ai eu peur que la maison s'effondre. J'ai dit à maman de se serrer contre moi pour pouvoir quitter la maison ensemble. Mais c'était trop tard. La maison s'est effondrée. Toutes deux, nous avons été emportées par l'eau tourbillonnante. "

Les deux femmes n'ont pas été projetées dans la Vesdre mais bien dans une rue latérale. " Nous avons essayé de nous accrocher le plus possible. Mais je me suis retrouvée coincée dans les décombres. Mon pied ne pouvait plus bouger. Vu la force du courant, maman a dû lâcher prise. Je n'ai pu la retenir plus longtemps par la main. Et elle s'est échappée. J'ai été entraînée très loin par le courant. Je sentais que la fin arrivait et, pour retrouver des forces, j'ai pensé à ma fille. J'ai finalement été sauvée. "

La maman n’aura pas cette chance. Elle sera retrouvée morte 14 kilomètres plus loin, au supermarché de Trooz.

©D.R.

Depuis, les sentiments contraires qui alimentent le deuil s'entrechoquent : " Bien sûr, c'est triste qu'elle soit décédée dans de telles circonstances ", dévoile Christiane. " Mais, d'un autre côté, elle souffrait de l'Alzheimer. C'est l'hospice qui l'attendait et elle aurait vécu cela comme un déchirement. Carine a fait tout ce qu'elle a pu pour sauver maman. Mais la connaissant, je pense plutôt qu'elle a volontairement lâché la main pour préserver les chances de survie de sa fille. "

"Ici, elle est décédée sans se rendre vraiment compte ce qui se passait" , poursuit Carine. " La dernière image que j'ai d'elle est celle d'une femme qui ne paniquait pas, qui n'avait pas peur. "

Durant six mois, c'est l'exode. La maison doit retrouver vigueur pour accueillir à nouveau. Christiane loge chez son frère le temps des travaux. " Je suis revenue chez moi. Mais ce n'est plus vraiment chez moi. Ça sent encore le mazout. Ce n'est plus mes meubles de toujours. J'ai un nouveau divan. Il n'est pas mal. Mais ce n'est plus mon divan ."

Au dehors, le bruit est envahissant, les machines s'activent là où tout s'est écroulé. " C'est resté ainsi durant un an. Et, là, on se dépêche de tout nettoyer parce qu'il y aura une commémoration le 14 juillet. C'est comme si on préparait l'arrivée du Tour de France ", décrit Christiane. " Il y aura des discours, un concert, une brocante. Mouais. Pourquoi pas. Mais ce n'est pas ça qui nous la rendra. Ce que deviendra le terrain ? On nous propose dix euros du mètre carré. Je n'ai pas spécialement envie de vendre. Ce terrain en bord de Vesdre où vivait maman, cela ne me dérange pas de le garder, même si on ne pourra plus rien y faire. Tout est devenu zone inondable. "

©Ennio Cameriere

Revancharde, Christiane l'est toujours : " J'en veux à la Région wallonne. Il y a eu défaut de prévoyance. Ce jour-là, c'était déjà le carnage dans d'autres communes de la province. "

"J' ai croisé un échevin, étonnée de ne pas voir tous les effectifs communaux sonner aux portes pour inciter les gens à partir ", poursuit Carine. " Il s'est dit démuni : 'Qui suis-je pour contester les Voies hydrauliques qui ont affirmé que pour Pepinster, tout était sous contrôle, que rien n'arriverait ?'"

À Pepinster, six habitants ont perdu la vie, emportés par les flots dévastateurs et plus de 1 400 maisons ont été endommagées…

©D.R.