De l’IRM au citoyen, voici la nouvelle chaîne de communication des alertes en cas d’inondations

1. L’Institut royal de météorologie

En cas d'alertes inondations, tout commence en fait à l'Institut royal de météorologie. L'IRM établit, grâce à différents modèles disponibles, une prévision de précipitations, accompagnée d'une estimation du moment, de l'intensité et d'une localisation. Selon l'intensité, des codes couleurs sont déclenchés. Lors des inondations, le code jaune avait été déclenché le 12 juillet, mais le rouge, le 14juillet, alors que les inondations avaient déjà débuté. En effet, pour éviter les fausses alertes et parce que les modèles se précisent au cours du temps, le code jaune peut être émis au maximum 48 heures avant le phénomène météo, le code orange 24 heures avant, le code rouge 12 heures. L'éventualité de pouvoir déroger à cette règle de l'IRM est recommandée par la commission. "C'est toujours 12 heures pour déclencher l'alerte rouge, indique David Dehenauw (IRM). Mais à présent, même si on lance une alerte jaune 48 heures avant, on indique dans le texte que si les conditions sont confirmées 24 heures plus tard, on va déclencher l'alerte orange, et dans 48 heures la rouge. Par ailleurs, lorsqu'on parle de quantité de pluies énormes, on va ajouter la période de retour. J'ai compris durant la commission d'enquête que lorsque nous parlons en millimètres(150, 200 mm), cela ne signifiait pas grand-chose pour les bourgmestres et les gouverneurs en termes de mètres d'eau dans une commune. Mais si je mets dans le texte '200 mm, ce qui n'arrive que tous les 200 ans', tout le monde comprendra qu'il y aura probablement un gros impact sur le terrain. Le but est d'éviter tous malentendus." Le météorologue affirme ne pas déclencher plus vite les alertes depuis les inondations. Pour basculer d'un code couleur à l'autre, il faut de toute façon que le risque que l'événement se produise soit de plus de 65 %. "Je pense que nos critères ont bien fonctionné. C'est uniquement le langage qui change."

2 Le service hydrologique du SPW

Ces prévisions, l'IRM les envoie au service hydrologique de la Région wallonne, au Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure (SPW MI). Le rôle de celui-ci : anticiper et définir les risques en lien avec des événements météo, y adapter les barrages, écluses et voies navigables ainsi que générer des alertes de crues. Le service du SPW introduit les prévisions fournies par l'IRM dans un modèle hydrologique (HydroMax), qui permet en dix minutes de "traduire" une pluie qui va tomber en estimation des débits attendus sur les cours d'eau. La commission recommandait d'intensifier le partenariat avec l'IRM. Désormais, il y aura non plus un seul, mais quatre modèles de prévisions météo envoyés par l'IRM, "complémentaires et plus adaptés aux situations extrêmes", selon le SPW MI. Jusqu'ici, ils étaient ciblés uniquement vers les précipitations "classiques en Belgique", c'est-à-dire continues en hiver et orageuses en été. Les inondations de l'an dernier étaient au contraite une combinaison de pluie continue et d'intensité orageuse, situation "improbable pour nous et due certainement au réchauffement climatique"."Ces modèles en plus nous permettent de mieux analyser la situation et de faire tourner nos propres modèles avec d'autres scénarios. C'est déjà en grande partie opérationnel, sur certains bassins-versants", indique Philippe Dierickx, chef du service hydrologique du SPW MI.L'Efas, système européen d'alerte précoce pour les inondations "est aussi intégré et consulté régulièrement".Une douzaine de stations de mesures supplémentaires demandées déjà avant les inondations permettront d'améliorer d'ici deux ans la modélisation Efas "qui n'était pas assez fine sur certains cours d'eau, dont la Vesdre".

3 La nouvelle cellule Celex

Jusqu’ici, les prévisions de l’IRM (code jaune, rouge, orange) et les informations "crues" du service hydro ("pré-alerte" pour de prochains débordements sans gravité et "alerte" pour d’importantes inondations à venir) étaient envoyées automatiquement par mail au centre régional de crise. Comparable à un centre de tri postal, celui-ci les répercutait, toujours automatiquement, par SMS ou mails (ou une version de Be-Alert qui permet de vérifier la réception), vers ses destinataires (autorités locales, gouverneurs, services de secours, administration wallonne, gouvernement wallon…). Des échanges par téléphone pouvaient ensuite éventuellement avoir lieu. Résultat : lors des inondations, la première réunion commune entre les acteurs n’a eu lieu que le 14 juillet, lorsque les gouverneurs et bourgmestres ont lancé leurs plans provincial et communal de crise. L’alerte jaune de l’IRM avait pourtant été lancée le 12 (l’alerte crue, le 14 au matin).

"L'avancée majeure", selon le directeur du SPW MI, Etienne Willame, est la création de Cellules d'expertise ou Celex. Le but est de gagner en temps et en efficacité. Dès que l'IRM lance une alerte (jaune selon le SPW fin juin, orange selon l'IRM début juin), le centre régional de crise convoque une cellule d'expertise pour une visioconférence. Déjà utilisée à plusieurs reprises (cet hiver lors d'épisodes pluvieux sur la Vesdre ou pour les orages de juin), elle réunit IRM, service hydrologique du SPW, responsable de la zone de secours et gestionnaires de cours d'eau et de barrages dans la zone concernée, sous l'égide du centre régional de crise. La réunion débute par un briefing de l'IRM présentant les prévisions (les divers modèles météo peuvent diverger, il faut donc faire une "balance"), puis par celui de l'hydrologue qui signale à quel débit (et où) vont aboutir les précipitations. "Les gens de terrain peuvent poser leurs questions. On évoque aussi l'impact : quels sont les impacts des prévisions ? Quelles sont les mesures de protection à prendre ? Il y a une concertation. Cela fonctionne bien", juge David Dehenauw.

Il faut en effet aussi essayer de traduire un débit de cours d'eau en impact territorial (hauteur d'eau et zone d'inondation). Ce qui est extrêmement complexe, selon le SPW MI, car la réponse d'une vallée à une pluie et à un débit donnés dépend de l'urbanisation, de la saturation du terrain, de la végétation, de la topographie du cours d'eau… "Une modélisation a été commandée à l'UCLouvain pour la vallée de la Vesdre, mais potentiellement, on devrait pouvoir modéliser des réponses dans toutes les vallées les plus réactives aux précipitations en Wallonie", estime Etienne Willame. Actuellement, ce genre de modèles est trop lent pour être utilisé en temps réel, selon le SPW MI, qui n'attend en outre pas de résultat opérationnel pour le modèle de la Vesdre avant deux ou trois ans. Les résultats sont aussi compliqués à transmettre aux acteurs sur le terrain car les niveaux et leurs variations dépendent de la topographie, détaille encore le SPW MI : "une augmentation de 1m à un endroit sera peut-être de 2 m à 150 m en aval ou 0.5 m en amont selon la largeur et la pente du cours d'eau, la présence d'obstacles, etc…" Communes et secours doivent donc actuellement comparer les débits prévus avec les événements déjà observés dans le passé et "théoriquement connus", ou les cartes de zones d'inondations préexistantes. Une absence de modèle que le bourgmestre de Pepinster trouve "inadmissible". Lors des inondations, la comparaison avait en effet été difficile vu le côté inédit de l'événement. La mention des périodes de retour doit aider à cette comparaison, en attendant les outils de prévision de niveaux d'eaupour lesquels le SPW réclame des moyens. À noter qu'il y aura aussi un travail "de longue haleine" pour coupler les difficiles prévisions d'orages, aux zones sensibles au ruissellement.

4 Le centre régional de crise (nouvelle version)

À partir de la discussion des experts, le service hydrologique du SPW rédige un message d'alerte "crues" et le fournit au centre régional de crise (CRC), qui le répercute à ses interlocuteurs. Un message "plus précis, plus clair sur ce qui peut ou pas arriver (ce n'est pas parce qu'il y a une alerte jaune orage, qu'il y a des débordements de cours d'eau) et avec depuis peu des informations sur les risques de ruissellement", décrit M. Dierickx, qui signale le nouveau site d'alerte crue hydrometrie.wallonie.be, qui renvoie aussi à des conseils généraux en cas d'inondations. "Progressivement", les bulletins présenteront des courbes de prévisions de débit et les incertitudes, ainsi que de la "vigilance", c'est-à-dire l'état des cours d'eau à une semaine. "On envisage aussi un seuil supplémentaire, la crue grave, au-dessus du rouge ('alerte'). Mais ce n'est pas encore officialisé, car cela ne dépend pas de nous. Il faut en effet que cela ait un sens, que cela déclenche une action derrière", précise M. Dierickx. Grâce aux apports des membres de terrain de la Celex, les messages classiques d'alerte sont désormais accompagnés de recommandations, comme l'évacuation. Ces ordres ne sont pas communiqués directement à la population, mais doivent alimenter les plans d'urgence des secours et communes. "Cela relève du bourgmestre, du gouverneur, de prendre en compte nos informations et celles qui leur parviennent, de prendre des mesures et d'informer le citoyen (par exemple via Be Alert). Ce ne sera jamais le centre de crise qui va décider d'une évacuation", rappelle Stéphanie Ernoux, porte-parole du CRC, qui va d'ailleurs changer de nom pour éviter les confusions sur ses missions et se muer en centre d'expertise et de formation de la gestion du risque, notamment au niveau local. Le rapport d'experts "Stucky" avait ainsi montré que la plupart des communes ne disposent pas d'approche spécifique pour le risque d'inondations (plan, identification des risques…). L'idée est d'instiller cette "culture du risque" "qui à fait défaut à différents niveaux de pouvoir".