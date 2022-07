Il y a un an, le ciel nous est tombé sur la tête: la Belgique ne sera plus jamais comme avant

Dans la semaine qui arrive, nous allons fêter le triste anniversaire des inondations tragiques qui ont touché la Wallonie. À partir du 13 juillet 2021, de fortes pluies ont fait sortir de leur lit plusieurs cours d’eau, pour atteindre un point de non-retour le 14 juillet au soir dans la province de Liège. Durant près de 24 heures, des pluies torrentielles se sont abattues sur pratiquement toute la Wallonie, et même une partie de la Flandre, dans le Limbourg surtout. C’est le jeudi 15 juillet que la situation a définitivement viré à la tragédie, quand la Vesdre, l’Ourthe ou encore la Meuse ont inondé les territoires qu’elles traversent. Trooz, Chaudfontaine ou encore Verviers sont complètement sous eaux, et des torrents d’une puissance inouïe ont fait tomber des habitations comme des châteaux de cartes. Des centaines de familles ont tout perdu, à commencer par des proches, puisque 39 personnes ont perdu la vie. D’autres chiffres font froid dans le dos : 100 000 personnes sinistrées, 45 000 habitations sinistrées, 11 000 véhicules détruits, 100 km2 de zones inondées, 160 000 tonnes de déchets charriés par les eaux ou encore 209 communes concernées sur les 262 que compte la Wallonie.

Depuis lors, toutes les victimes des inondations sont encore meurtries par cette catastrophe. Il faudra des années pour tout reconstruire, et ce même si Assuralia assurait la semaine passée que 90 % des sinistrés avaient déjà été remboursés. Certains n’ont toujours pas retrouvé leur logement et vivent dans des conditions difficiles, parfois dans un logement provisoire, parfois chez des proches. Tout cela sans compter les blessures morales profondes.

Et au niveau politique ? Dès le 15 juillet 2021, le ministre-Président wallon Elio Di Rupo avait déclenché un plan d’urgence financière pour tous les sinistrés. À ce jour, on estime que ces aides et toutes les dépenses liées aux inondations ont déjà coûté 2,8 milliards d’euros à la Wallonie.

Du côté des assurances, Assuralia estime les indemnisations, toutes catégories confondues, à 1,7 milliard d’euros. Mais il faudra aussi et surtout faire en sorte que cela n’arrive plus. La gestion des barrages a souvent été remise en cause, de même que les ressources en équipements des équipes de secours, qui ont fait preuve d’un courage exceptionnel. Et même si pareil événement ne se produit en moyenne que tous les 200 ans, il est impératif de tirer toutes les leçons de ces inondations. Par respect pour les victimes.