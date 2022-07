Elise Mertens va tenter de conserver son titre en double cet après-midi à Londres

Après la finale messieurs entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios qui débutera à 15h00, Elise Mertens et Shuai Zhang (N.2) affronteront en finale du double dames la deuxième paire tête de série formée par les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 7), 26 ans, et Katerina Siniakova (WTA 3), 26 ans aussi.

Le duo tchèque compte quatre Grands Chelems à son palmarès après avoir remporté Roland Garros et Wimbledon en 2018, Roland Garros une deuxième fois l'an dernier et l'Open d'Australie en janvier dernier.

Mais Elise Mertens, 26 ans, numéro 1 mondiale en double, espère pouvoir en effet conserver son titre conquis l'an dernier, associée qu'elle était alors avec la Taïwanaise Hsieh Su-wei.

Elise Mertens compte deux autres titres du Grand Chelem en double à son palmarès avec l'US Open en 2019 et l'Open d'Australie l'an dernier, avec la Bélarusse Aryna Sabalenka. Cette année, Mertens avait atteint les demi-finales de l'Open d'Australie et les 8es de finale de Roland-Garros avec la Russe Veronika Kudermetova.

Shuai Zhang a remporté elle l'US Open en double dames l'an dernier et l'Open d'Australie en 2019, à chaque fois avec l'Australienne Samantha Stosur.