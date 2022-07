Météo: ciel ensoleillé, surtout sur l'ouest, dimanche

Dimanche, la journée débutera sous un ciel ensoleillé dans de nombreuses régions. Les nuages se reformeront ensuite sur l'est et sur le centre du pays, annonce l'Institut royal météorologique.

Le ciel restera cependant souvent ensoleillé sur l'ouest du pays et en Gaume. Les maxima seront compris entre 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et localement 24 degrés sur l'ouest du pays. Le vent de nord sera faible à modéré.

En soirée, les nuages se dissiperont. La nuit prochaine sera étoilée à peu nuageuse avec quelques voiles de nuages élevés. En fin de nuit, le risque de nuages bas et de quelques bancs de brouillard augmentera sur le nord et le nord-ouest du pays. Les températures redescendront entre 6 et 10 degrés en Ardenne et entre 10 et 13 degrés dans les autres régions.

Lundi, un temps plus chaud avec du soleil est attendu sur l'ouest et le centre du pays, alors qu'il y aura davantage de nuages sur l'est. Les maxima seront compris entre 21 et 27 degrés.

Mardi, le temps sera ensoleillé et très chaud avec des maxima de 25 à 31 degrés.

Mercredi, il fera encore très chaud et le mercure montera jusque 33 degrés par endroits, mais de l'air un peu plus frais reviendra en cours de journée sur l'ouest et le nord-ouest du pays.