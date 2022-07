Réforme des pensions: les travaux ont repris en comité restreint à 13h00

Quatre sujets sont plus particulièrement examinés depuis quelques semaines: la réintroduction d'un bonus pension, la réduction des écarts entre les hommes et les femmes, la pension à temps partiel et l'accès à la pension minimum. Si le premier point semble en bonne voie, les difficultés demeurent sur la pension minimum et la retraite anticipée.

Les principaux ministres de l'équipe De Croo ont tenu leur dernière réunion sur le sujet jeudi. Des réunions bilatérales ont eu lieu entretemps entre le Premier ministre et les vices-Premiers ministres. De nouvelles simulations chiffrées étaient également attendues.