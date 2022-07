Une collision en chaîne sur l'autoroute E40 à Beernem crée des embouteillages vers la Côte

Le trafic y est à l'arrêt et le temps de trajet vers la Côte s'en trouve rallongé de plus d'une heure.

Les voies de gauche et du milieu sont actuellement inutilisables en raison de cet accident.

Le Centre flamand de mobilité conseille dès lors aux automobilistes de contourner la zone via les autoroutes E17 et E403 en provenance de Gand et Bruges, ou via la E34/A11 en venant d'Anvers.

Il a en outre salué sur Twitter le comportement des usagers de la route, qui ont formé une "large bande afin de laisser place aux secours".