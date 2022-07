À Esneux, tout le domaine, dont la caravane de Luc, a été détruit par les inondations: "La Commune exige mon terrain pour une croûte de pain, je ne vendrai pas"

Comme d'autres propriétaires, si Luc Voz refuse l’offre de la Commune à 6,7€/m2, il sera exproprié.

Depuis 1980, le choix de vie de Luc Voz est tourné vers la nature. "Un appartement à Liège, non merci. Vivre parmi les oiseaux, ça oui. "

C'est sur l'herbe et parmi les arbres du Domaine du Pont de Méry, ex-camping d'Esneux devenu Zone d'Habitat Permanent, qu'il a posé sa caravane. Non pas à même le sol mais bien sûr des blocs de près de deux mètres de haut.

L'Ourthe flirte avec cette parcelle à huit allées qui était occupée par une centaine de propriétaires de caravane ou de chalet, "et les inondations, on en connaissait en moyenne une par an", illustre l'ex-mécanicien de 72 ans.

Depuis douze mois, Luc n’a plus rien. Pas même un accès à sa propriété où, pourtant, son adresse est toujours enregistrée. Des tranchées et blocs de béton bloquent les entrées. Des panneaux “Danger” complètent l’arsenal de dissuasion. Un arrêté de police empêche les habitants d’y retourner. Luc vit toujours chez des personnes qui ont proposé d’accueillir des sinistrés…

La commune lui a d'abord proposé 5,59 € par mètre carré de sa parcelle qui en compte deux cents. Pour finalement monter à 6,70 €. Certains ont accepté, pas d'autres. "Je ne lâcherai pas mon terrain pour une croûte de pain", grogne-t-il. S'il persiste, lui ou d'autres, ce sera à la justice de trancher. Car, demande d'expropriation de la Commune, il y aura alors.

Le sinistré n'en démord pas : "On profite des inondations pour vider un domaine qui, suite à de nouveaux arrivants, est devenu une zone de non droit, un mini-Far West."

Nous sommes en juillet 2021, le 14 précisément. "Des infiltrations d'eau remontent du sol. L'Ourthe n'a pas encore débordé mais ça ne peut tarder. Je monte dans ma voiture et je pars sur une hauteur."

Bien lui en a pris. Au final, tout le domaine sera détruit par la rage des flots. "Un jour, je retourne sur place. Tout était en train d'être rasé, déblayé et amoncelé, prêt à être emporté. Chez moi. Sans m'en avoir été informé. J'estime qu'il y a violation de terrain privé", peste Luc.

Amandine Poncin est chargée de mission "Inondations-Reconstructions" pour le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté. Elle suit le dossier de Luc Voz comme ceux d'autres sinistrés frappés par la précarité depuis un an. "Il est vrai qu'au début, les rachats de terrains inondés se faisaient pour une croûte de pain. Certains ont directement accepté pour cinq euros Ils étaient sans rien, dans l'incertitude, à l'abandon, chargés mentalement… Impressionnables.

©D.R.





"D'autres refusent de vendre. Par attachement, parce qu'ils avaient choisi ce style de vie, parce qu'il coûte moins cher aussi. Et là, ce qui les attendait, c'était un déménagement dans une habitation classique avec entre 500 et 700 euros de loyer. Et souvent dans une autre commune, bouleversements en matière de scolarité des enfants à la clé. Les logements sociaux ? Les files d'attente étaient déjà longues."

Triste du sort qui s'est abattu sur ces occupants, la bourgmestre d'Esneux, Laura Iker assure l'être. "Mais non, nous n'avons pas voulu profiter des inondations pour 'nettoyer'une zone de non-droit même si, admettons-le, c'est ce qu'elle était devenue. Mais, à un moment donné, il faut arrêter de chicaner. Il y a eu cinq morts à Esneux, dont trois dans ce Domaine. Reconstruire ? S'y réinstaller ? Il y a trente-quarante ans, cette partie de la commune est devenue zone de loisirs. On ne peut plus y délivrer de permis d'urbanisme. On ne peut plus rien y construire. Ni réparer des maisons nécessitant de gros travaux, pour des problèmes de stabilité. C'est la Région wallonne qui l'a décidé. Aujourd'hui, seules deux familles n'ont pas été relogées. Dont une qui a introduit une demande de logement social il y a un mois seulement."

Concernant le prix proposé au mètre carré, Laura Iker conteste toute sous-évaluation : "Ce terrain est devenu une Zone d'immersion temporaire (NdlR. inondable, tampon en cas de crue), il est destiné à être rendu à la nature, il a la valeur d'un pré à vaches. Nous l'avons fait expertiser par un notaire pour fixer la valeur. Nous offrons aussi un montant pour le bien détruit. Il peut monter jusqu'à cinq-six mille euros mais certains en voudraient trente mille. Par ailleurs, ils toucheront du Fonds des calamités."