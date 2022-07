La canicule arrive : une chaleur suffocante va s’installer durablement, attendez-vous à 37-38 degrés !

La semaine s’annonce chaude, et on risque de battre des records à partir de ce week-end.

On en parle depuis une semaine, et cela se confirme, il va faire très chaud dans les prochains jours en Belgique. Le thermomètre va déjà grimper jusqu'à 30 degrés ce mardi, mais c'est pour le week-end et la semaine prochaine qu'on attend les valeurs les plus hautes. "Comme prévu, cela va sérieusement chauffer en Belgique, résume Pascal Mormal, météorologue à l'IRM. La semaine va se dérouler en deux phases, avec déjà une journée très chaude pour mardi, avant deux journées durant lesquelles on va connaître une atténuation temporaire des températures. On va plutôt tourner autour des 25 degrés, voire un petit peu moins pour jeudi et vendredi."

Mais la chaleur va revenir de plus belle, et pour plus longtemps. "À partir de samedi, cela va remonter et on risque de dépasser largement les 30 degrés à partir de dimanche, prévient-il. C'est déjà assez préoccupant de voir ce genre de situation, mais ça l'est encore plus quand on voit que cette chaleur va s'installer pour les 10 à 15 prochains jours. Sur cette période, on n'aura peut-être pas 30 ou 35 degrés tous les jours, mais on sera au-dessus des moyennes de saison, certainement. Pour la dernière semaine de juillet, il est encore tôt pour savoir si on va connaître un changement de temps."

©D.R.

Et au niveau des valeurs réellement attendues en début de semaine prochaine, on peut s'attendre à voir tomber l'un ou l'autre record journalier. "Les modèles les plus optimistes parlent de 34 degrés, et les plus pessimistes indiquent qu'on va frôler les 40 degrés…"

Pas de quoi se réjouir, donc, tandis qu'on se dirige vers la première vague de chaleur officielle de l'été. Pour rappel, il faut au minimum 3 jours consécutifs à au moins 30 degrés, dans une séquence d'au minimum 5 jours durant lesquels on monte à au moins 25 degrés. "On a commencé la séquence ce lundi, indique le météorologue. La question est de savoir si on va passer sous la barre de 25 degrés jeudi ou vendredi. Si oui, on repartira à zéro, mais on devrait quand même compter un nombre de jours suffisant à partir de samedi."

Une vague de chaleur qui ne concerne pas que la Belgique, évidemment. L’ensemble de l’Europe va connaître un sacré coup de chaud dans les prochains jours. La quasi-totalité de pays comme la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie ou encore la Grèce vont connaître des températures supérieures à 35 degrés. L’Europe de l’Est ou encore les îles britanniques seront également concernées. Dans certaines régions, on attend plus de 40 degrés, et un épisode similaire à celui du mois de juin dernier, quand on a parfois atteint 43 degrés dans le Sud de la France.