Le salaire du CEO de la société Hamon était-il conforme au décret wallon ?

La faillite de la société Hamon - spécialisée dans le refroidissement industriel - il y a plusieurs semaines ennuie la majorité en place en Wallonie (PS-MR-Écolo). C’est du moins ce que l’on constate lorsque cette question est abordée en Commission de l’Économie du Parlement wallon, où l’opposition (Les Engagés et le PTB) demande la mise en place d’une commission spéciale. Pourquoi ? Parce qu’au vu des sommes investies (un peu plus de 100 millions d’euros) dans cette société en une vingtaine d’années, via la Sogepa, on est en droit de se demander si toutes les opérations ont été faites dans les règles.

Jusqu’à présent, la majorité refuse de mettre en place cette commission. Elle refuse aussi de procéder aux auditions de différents acteurs de ce dossier afin d’éclaircir les quelques zones d’ombre. Quelles sont-elles ?

La première concerne le président du conseil d’administration de la Sogepa, Laurent Levaux, qui siégeait aussi, comme indépendant, au sein du conseil d’administration d’Hamon où il ne représentait donc pas la Sogepa. Ces rôles étant joués par Renaud Witmeur (président à l’époque du comité de direction de la Sogepa) et Valérie Potier.

Pour André Antoine, député des Engagés (ex-CDH), "il ne faut pas exclure un potentiel conflit d'intérêts dans le chef de Laurent Levaux qui siège dans les deux structures". A-t-il poussé la Sogepa à investir dans une société qui périclitait ? Si on suit cette piste, on doit se demander où est l'intérêt de Laurent Levaux à soutenir Hamon et, là, les choses se compliquent. Est-il actionnaire d'Hamon ? Non. Bénéficie-t-il d'une rémunération ? Oui, en tant qu'administrateur, il perçoit une indemnité. "La rémunération de Laurent Levaux, en sa qualité d'administrateur indépendant de Hamon, fut de 20 500 euros en 2019 et de 19 000 euros en 2020, comme le mentionnent les rapports de rémunération des exercices sociaux 2019 et 2020 d'Hamon", explique le député André Antoine. Précisons que les mandats de Laurent Levaux étaient manifestement connus de tous (à la Sogepa, comme au gouvernement wallon) et notamment de la FSMA qui contrôle le secteur financier belge. Si conflit d'intérêts il y a eu, pourquoi personne n'a réagi ?

Surtout, les Engagés considèrent que dans d'autres dossiers, Laurent Levaux "semble se retrouver en situation critique dès lors qu'il s'agit de gérer de possibles conflits d'intérêts", explique André Antoine. Ce dernier prend comme exemple le fait que Laurent Levaux est aussi président du conseil d'administration de Nethys (dont la filiale NEB détient la majorité des parts de l'Aéroport de Liège) et de la société Aviapartner. Cette situation, épinglée par Le Soir en octobre 2019, mettait en avant le fait qu'Aviapartner, une société de services aéroportuaires au sol, "est en litige avec l'aéroport depuis plusieurs années". Néanmoins, rien ne démontre que Laurent Levaux ait utilisé cette double position pour peser sur cette situation.

Aucune dérogation du gouvernement

Un deuxième aspect du dossier Hamon mériterait quelques réponses de la part de la majorité. À savoir, la rémunération du dernier CEO de l'entreprise, Fabrice Orban. Les Engagés évoquent, sur base des rapports de rémunération, "un montant de 380 000 euros et d'un bonus à la signature de 60 000 euros". Or, Hamon étant détenu majoritairement par une structure publique, les Engagés considèrent que la rémunération aurait dû être soumise au plafond prévu par le décret du 29 mars 2018. "Une dérogation est cependant possible, explique André Antoine, soit parce que la participation régionale n'est que temporaire ou parce qu'une dérogation est accordée par le gouvernement wallon." Le député wallon considère que si l'on se réfère à un rapport d'activité de la Sogepa (2019), la participation de la Sogepa dans Hamon a une visée de long terme. De plus, insiste-il, "le gouvernement wallon ne lui a pas octroyé de dérogation".

Un dernier point est aussi avancé par les Engagés, qui se demandent si la "dernière aide de 20 millions d'euros octroyée par la Sogepa à la société Hamon ne pourrait pas être considérée comme une aide d'État, ce qui n'est pas admis par l'Union européenne". André Antoine considère que l'absence d'investisseur privé aux côtés du public, pour aider une dernière fois Hamon, va dans ce sens. "Le fait qu'un investisseur privé ne se serait probablement pas risqué à pareille opération, et n'aurait pas accompagné financièrement les pouvoirs publics pour en partager les risques avec eux, indique que cette intervention de la Sogepa risque d'être requalifiée d'aide d'État." Les Engagés demandent donc une analyse par la Cour des comptes. Précisons que, dans le passé, des investisseurs privés sont intervenus. Les Engagés espèrent que ces deux derniers éléments inciteront la majorité à mettre en place une commission spéciale.