L’Edito: le ciel, bientôt le nouvel enfer sur terre

Brussels Airlines annule près de 700 vols durant l’été. Un choc pour les Belges qui avaient réservé des mois à l’avance et sont avertis à la dernière minute qu’ils doivent trouver une alternative en urgence ou tirer un trait sur leurs vacances à l’étranger. La compagnie aérienne belgo-Lufthansienne n’est toutefois pas la seule à traverser d’intenses turbulences. Actuellement, c’est tout le système mondial de l’aviation qui fait face à une crise sans précédent. British Airways supprime 30 000 vols sur la période d’avril à octobre en raison de pénurie de personnel. EasyJet coupe 10 000 vols entre juillet et septembre. SAS, 4 000 vols. Tunisair possède moins d’un avion sur deux en état de voler. SWISS supprime 676 vols. American Airlines en supprime des milliers… Le chaos se manifeste également dans les aéroports. Tunis a connu des scènes de violence la semaine passée parce que la sécurité ne parvenait pas à calmer les passagers avertis à l’aéroport même que leur vol avait été annulé. À Amsterdam-Schiphol, 10 à 20 vols sont supprimés quotidiennement, ce qui reporte le trafic vers d’autres centres aéroportuaires. Par effet boule de neige, la débâcle se déplace et des centaines de milliers de passagers restent clouées au sol, parfois dans d’interminables files d’attente. Des centaines de bagages se perdent à Londres-Heathrow, Paris-Orly, Lisbonne… À ce rythme, la gestion du ciel risque de rapidement devenir infernale.