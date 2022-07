Les meurtres par armes à feu diminuent... mais pas les menaces

Les incidents armés à Bruxelles ont inquiété. Rien que sur les six premiers mois de l’année, 22 incidents armés - dont un avec mort d’homme - ont été comptabilisés en région bruxelloise, selon des chiffres diffusés fin juin par le parquet de Bruxelles.

Un deuxième mort par balle a été enregistré depuis lors : un ancien avocat a été retrouvé mort à Molenbeek dans sa voiture, abattu par balles. Pour le premier cas, il s’agissait, semble-t-il d’un différend amoureux entre jeunes. Le second serait un assassinat sur fond de différend locatif.

Il est tôt pour tirer des conclusions de cette recrudescence d'incidents armés. Mais, d'après les données récoltées par l'Institut flamand de la paix, le nombre de meurtres par arme à feu a fortement diminué ces 15 dernières années. L'année de bascule est 2006 où a été votée une loi restrictive sur la détention d'armes, note l'Institut flamand de la paix dans l'étude "Vuurwapengeweld in België" (Violence par arme à feu en Belgique).

Si on comptait une soixantaine de meurtres par balles en 2004, il y en a désormais une vingtaine par an. Un cinquième des meurtres est commis à l’aide d’une arme à feu. En 2004, cette proportion était d’un sur trois.

L’Institut flamand de la paix a tenté de déterminer le contexte de ces morts par balles, sur base d’une étude des médias entre 2010 et 2020. Selon l’institut, 30 % de ces meurtres par balles sont commis dans un contexte familial. Viennent ensuite le contexte criminel (attaque à main armée, différend en matière de drogue) avec 27 %, l’intervention policière (17 %) et les disputes sur l’espace public (15 %).

Le type d’arme utilisée varie en fonction du contexte. Il s’agit majoritairement d’armes enregistrées légalement dans les meurtres dans un contexte familial (arme sous autorisation pour tir sportif ou récréatif ou arme de chasse).

Dans un contexte criminel, les armes sont généralement détenues illégalement : pistolets d’alarme trafiqués (souvent de fabrication turque ou italienne), armes (semi-)automatiques venues d’ex-Yougoslavie, pistolets et fusils (semi-)automatiques réactivés venus d’Europe centrale.

Peu d’informations chiffrées sont disponibles en matière de violences non mortelles avec armes à feu, note l’Institut flamand de la paix. D’autant que de nombreux incidents ne sont pas signalés, surtout quand il s’agit de simples menaces.

Les données collectées auprès des services de police spécialisés vont tous dans le même sens, note l'Institut flamand de la paix : "De plus en plus de criminels, en particulier dans le milieu de la drogue, ont accès aux armes à feu et n'hésitent pas à les utiliser pour menacer et, si nécessaire, pour blesser. Les morts sont consciemment évitées car elles attirent trop l'attention et cela est mauvais pour les affaires."

Ce qui s’est largement confirmé au cours des derniers mois à Bruxelles.