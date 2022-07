Pas d’accord sur les pensions : "La Suédoise renaît de ses cendres"

Les discussions sur le financement des retraites et les modalités pour bénéficier d'une pension se poursuivent au sein du gouvernement. Dimanche midi, le Premier ministre, ses sept vice-Premiers, la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) et la secrétaire d'État en charge du Budget Eva De Bleeker (Open VLD) se sont réunis en comité restreint pour tenter d'avancer sur une série de points constitutifs de l'accord sur les pensions. Alexander De Croo est arrivé avec sa propre note, qui n'avait pas fait l'objet d'une concertation préalable avec la ministre des Pensions. Son contenu a particulièrement refroidi l'aile progressiste de la Vivaldi, cette dernière jugeant certaines propositions totalement inacceptables, voire ne respectant pas la philosophie et l'accord du gouvernement. Certains évoquent des propositions "teintées du souffle de la Suédoise", soit des propositions marquées du sceau de la droite, comme l'était le gouvernement précédent. Un élu évoque même "la Suédoise qui renaît de ses cendres".

À droite comme à gauche, on charge également la méthode "hasardeuse" du Premier ministre "qui change le scope au fur et à mesure" et qui "fait des soi-disant propositions de compromis qui n'en sont pas." Comme attendu, le kern n'a pas débouché sur la conclusion d'un accord. Les ministres se fixent jusqu'aux vacances parlementaires pour le faire. "On a encore beaucoup de boulot. On vise le 21 juillet", dit-on au sein du comité ministériel.

Plusieurs réunions bilatérales ont pourtant eu lieu depuis jeudi entre Alexander De Croo et les vices-Premiers ministres. Ces discussions portaient en particulier sur cinq composantes de ce futur accord : la retraite anticipée, la réintroduction d’un bonus pension, la réduction des écarts entre les hommes et les femmes, la pension à temps partiel et l’accès à la pension minimum. Mais ces cinq thématiques souffrent du clivage politique au sein du gouvernement, ainsi que de la différence de vision chez les partenaires sociaux. Derrière la passe d’armes des ministres, on sent le coaching des organisations patronales et des forces syndicales.

Le dialogue n’est pourtant pas rompu et certains points semblent même récolter une large adhésion, comme la proposition de la ministre des Pensions d’introduire un bonus de pension. Ce qui coince, par contre, c’est le temps effectif de carrière accompli. Le projet de réforme initial misait sur une condition unique de 42 années de carrière pour accéder à un départ anticipé que ce soit à 60, 61 ou 62 ans. Actuellement, il faut comptabiliser 44 années de carrière pour partir à 60 ans (au lieu de 67 ans). Celui qui prend une pension anticipée verra le montant de sa pension diminuer puisque sa carrière aura été plus courte. Les syndicats veulent que ce montant ne soit pas amputé. Les organes patronaux y voient un système peu viable financièrement.

Cette notion de temps effectif divise également les deux camps puisqu'elle conditionne l'octroi de la pension minimum. Les libéraux réclamaient l'obligation d'effectuer une carrière de 20 ans, les socialistes défendaient les 10 ans. Le Premier ministre parle maintenant d'une période transitoire pour rentrer dans les conditions d'accès à la pension minimum, ce qui est impensable pour la gauche. Cette dernière y voit une réduction des acquis sociaux. "On se retrouve entre deux camps avec des visions très distinctes. Il n'y a pas de moyen d'avancer, il n'y a pas d'écoute", se désole un observateur de premier rang.

La crainte, à gauche, est que les femmes soient les premières victimes de ce blocage. La réduction des écarts entre les hommes et les femmes est un enjeu considéré comme "extrêmement important" par les ministres Ecolo-Groen, qui estiment que "les réformes liées aux pensions doivent systématiquement être analysées en y intégrant la dimension de genre." Les femmes touchent en moyenne une pension de 26 % inférieure à celle d'un homme. Ces écarts de pension sont dus aux écarts salariaux entre hommes et femmes, mais également à la répartition du temps de travail. Les socialistes proposaient des mesures pour revaloriser les temps partiel des femmes. La note du Premier y adjoint une série de conditions. À la lecture de la proposition de De Croo, les ministres progressistes ont dénoncé des conditions qui excluraient une série de gens.

À gauche, on résume la situation en ces termes : "S'il y a un accord possible pour améliorer les droits des travailleurs et qui amène plus de justice, tant mieux. Si ce n'est pas possible avec les libéraux, tant pis !"