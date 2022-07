Un an après les inondations à Pepinster, son resto, détruit, est toujours fermé: "Les assureurs traînent, les travaux n'ont pas débuté"

À Pepinster, le restaurant Au Pot de Beurre est une institution, vieille de trente ans. " C'est papa qui l'a ouvert, j'y travaille depuis mes treize ans ", exprime Hervé Bogaert, 43 ans.

©D.R.

Un an après les inondations, l'établissement, massacré par la Vesdre, n'est toujours par rouvert. Et la délivrance n'est pas proche. " Je deviens fou. Heureusement, j'ai des travaux par ailleurs pour m'occuper. "

En cause : la lenteur des assureurs et les lourdeurs des démarches qu'ils réclament. " J'ai plusieurs bâtiments. Je me suis d'abord consacré à mes locataires. Pour mon resto, cela fait six mois que j'attends les fonds pour les travaux. On a déjà perdu du temps avec le premier entrepreneur que j'avais sollicité. Il avait surgonflé, doublé le devis. Je n'y connaissais rien. J'en ai pris un autre et j'ai signé l'accord avec l'assureur pour un montant. Mais depuis, tout n'est qu'échanges de mails avec des délais de trois semaines à un mois pour espérer une réponse. Demandes de documents, envoi de papiers qui ne correspondent pas… Cela n'en finit pas. Je viens d'en envoyer un, j'espère que ce sera le dernier. Mais cela, je devrai encore patienter pour le savoir. "

Financièrement, Hervé a d’abord vécu sur le droit-passerelle Covid qui avait été prolongé. Soit 1 600 € pour lui et 1 300 € pour son épouse. Au terme de celui-ci, le patron est passé sur droit-passerelle Inondations, avec, pour chacun, 300 € par semaine.

Mais l'homme l'admet : c'est psychologiquement qu'il est le plus atteint. Il est d'ailleurs sous suivi. "T outes les nuits, je rêve que je travaille dans mon restaurant avec mon personnel mais il n'y a rien qui fonctionne, tout par en vrille. La journée, je m'occupe à mes travaux. La nuit, c'est comme si je faisais une journée de travail dans mon resto. "

Cette angoisse est post-traumatique. Lorsque l’eau s’est retirée et que Hervé a remis les pieds à la Rue Neuve, son comptoir frigo avait traversé sa vitrine.

©D.R.

" La véranda avait été arrachée sous la pression de l'eau. Plus de tables, plus de nappes, plus de couverts. Toute la nourriture était foutue. Il y avait dix centimètres de boue partout. Les murs ont tout pris, ils ont absorbé ."

©D.R.

Avant cela, au cours de cette fameuse nuit du 14 juillet, lui et sa famille sont restés coincés à l'étage : " De l'eau partout, jusqu'à un mètre septante de profondeur. Ce n'est que le lendemain, vers dix heures trente, qu'elle est retombée à soixante centimètres et que nous avons pu traverser la route et nous diriger ver un endroit plus élevé de la commune ."

Aujourd'hui, Hervé Bogaert n'a plus qu'un leitmotiv : " Je veux rouvrir mon resto pour la fin de l'année. "