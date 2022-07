Canicule: Bruxelles sera bientôt comme Carcassonne, "l'impact du réchauffement climatique n'est plus à prouver"

Une partie d'un glacier s'est littéralement effondrée dans les Alpes italiennes. Au Japon, une vague de chaleur historique traverse le pays. En Australie, la ville de Sydney s'est retrouvée sous les eaux après des pluies torrentielles. Dès mardi, une nouvelle canicule débarque en France et dans une partie de l'Europe, seulement trois semaines après celle de juin, une canicule proche de celle de 2003 d'après les spécialistes. Chez nous, la température va grimper cette semaine, pour culminer le week-end prochain. Ce qui pourrait marquer le départ d'une vague de chaleur de grande ampleur.

Des phénomènes extrêmes qui se sont déroulés presque simultanément. Pour Michel Crucifix, climatologue et professeur de physique de l’UCLouvain, “ils sont tous liés au réchauffement climatique, ce n’est plus à prouver”.

"Beaucoup trop d'événements correspondent et s'enchaînent à une vitesse importante. Les émissions de CO2 augmentent à cause de l'activité humaine et le changement climatique également. L'été, la fréquence des événements rencontrés, comme les vagues de chaleur, est également attribuée à cela. La précocité et la multiplication de ces phénomènes météorologiques, exacerbés par le changement climatique, sont dues à l'activité humaine, les derniers rapports du GIEC le démontrent".

"C’est un phénomène qui va changer nos vies à tous"

Plus fréquentes et intenses chaque année, ces vagues de fortes chaleurs sont les événements climatiques extrêmes les plus meurtriers au monde et bouleversent durablement notre environnement et nos modes de vie. Des phénomènes qui arrivent de plus en plus tôt en raison du dérèglement climatique, et dont souffre particulièrement l'Europe du Sud. Malgré sa situation géographique, la Belgique ne sera pas épargnée.

D'après le climatologue, nous nous trouvons vraiment au début de cet enchaînement de vagues successives et on en prend tous conscience par les canicules actuelles. "C'est un phénomène qui va changer nos vies à tous sur cette planète, à des degrés divers. Les vagues de chaleur vont s'intensifier, et ce n'est pas parce qu'on est plus au Nord que les changements seront moins importants. De manière imagée, on peut dire que le climat de Bruxelles deviendra comme celui de Carcassonne et celui de Carcassonne comme celui de Granada. C'est ce qui ressortait d'un travail de recherche récent de l'Université de Liège. A Carcassonne, les gens vivent mais l'habitat est différent, tout comme les fruits et les légumes. Nos maisons ne sont également pas adaptées à ce climat, il y a aussi les transformations impliquant l'agriculture. Et à côté de ça, il y a des grandes zones du monde qui ne seront plus habitables, comme c'est déjà le cas en Inde ou au Pakistan où on a récemment frôlé les 50 degrés. Tout cela pose la question de justice sociale, de vague migratoire et de conflit géopolitique: on ne déplace pas des populations comme ça, on se dirige vers des tensions préoccupantes".

Des vagues de chaleur qui auraient été improbables au début du XXe siècle

D’après le dernier rapport du GIEC, nous pouvons réduire de moitié les émissions d’ici à 2030, mais il faut agir aujourd’hui. Durant la période 2010-2019, les émissions mondiales annuelles moyennes de gaz à effet de serre étaient à leur plus haut niveau de l’histoire de l’humanité, mais leur rythme d’augmentation a ralenti. Mais sans une réduction immédiate et radicale des émissions dans tous les secteurs, il nous sera impossible de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C.

“Le réchauffement climatique, c’est un trajet aller sans retour, souligne l’expert. Je dis ça dans le sens où une fois que le CO2 est dans l'atmosphère, il y reste et c’est lui qui cause le réchauffement global de la planète. Ça ne va pas se refroidir. On repousse à chaque fois un peu plus loin le cursus. Il y a 30 ans, on parlait d’une hausse de 0,6 degrés. Aujourd’hui de 1,5. On ne reviendra pas en arrière. Notre but aujourd'hui, c’est que ça n’aille pas plus loin, même si on imagine difficilement comment passer sous les 1,5. Le problème, c’est que notre ambition en matière contre le changement climatique et notre volonté de décarboner l'économie mondiale est complètement insuffisante. Il faudrait un changement instantané. Or, il y a une forme d’inertie alors que je suis convaincu qu’on pourrait aller beaucoup plus vite en matière de mobilité, de développement des infrastructures et de développement urbain. Notre inaction peut nous coûter cher. Il faut prendre la mesure globale car c’est un problème mondial”.

Rappelons également que ces différentes vagues de chaleur qui se multiplient sous l'effet du réchauffement de la planète ont un coût humain majeur, avec des morts par milliers. Il est en effet établi que les vagues de chaleurs causent des excès de mortalité pour toutes les causes, “mais c'est particulièrement prononcé chez les personnes âgées ou souffrant de comorbidités, souligne Sophie Vanwambeke, Professeure de géographie médicale de l’UCLouvain. "Bien que les nombres absolus où les fractions peuvent paraître assez mineures par rapport à toutes les autres causes de mortalité ou de morbidité, il faut se rappeler que ces nombres correspondent, d'une part, à des événements de durée relativement courte (pour un impact donc important, proportionnellement), et d'autre part, à des problèmes qui peuvent être mieux gérés, via soit des mesures préventives (par exemple accompagner les personnes isolées) ou adaptatives (par exemple en milieu urbain via un aménagement urbain contrant les effets d'îlots de chaleur)”.

