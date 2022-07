Canicule: voici à partir de quand les températures vont atteindre des sommets

Les températures vont augmenter progressivement, pour atteindre des sommets en début de semaine prochaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique communiquées mardi. Mardi après-midi, les températures maximales se situeront entre 25 et 30°C. Le temps sera ensoleillé avec quelques nuages venant de l'ouest. Un anticyclone placé en Allemagne amène en Belgique de l'air méridional chaud et sec.

Pendant la nuit, le temps restera sec et lourd avec des maxima allant de 14 à 21°C. Le ciel sera très nuageux. Cette tendance se confirmera mercredi où les nuages feront place à un temps ensoleillé par intermittence. Le soleil sera présent durant l'après-midi en particulier au nord-ouest du pays et à la Côte. La température atteindra des maxima allant de 23 à 31°C.

Jeudi et vendredi, l'alternance d'éclaircies et de champs nuageux maintiendra un temps sec sur tout le pays. Les maxima se stabiliseront autour de 25°C jeudi et 23°C vendredi.

Ce week-end, la température va augmenter graduellement, avec cependant une différence notable en fonction de la région. En Hautes-Fagnes, les maxima avoisineront les 21-22°C tandis qu'en Lorraine belge, ils devraient atteindre de 26 à 28°C. Il fera toujours aussi sec.

La chaleur s'accentuera lundi, au gré d'un anticyclone venant d'Europe Centrale qui dirigera de l'air continental très chaud vers les contrées belges. Une masse d'air subtropicale venant de la péninsule ibérique commencera à remonter vers la Belgique, également en longeant la façade atlantique. Cela créera des maxima allant de 28 à 35°C.

Mardi, la masse d'air subtropicale atteindra la Belgique, amenant des températures maximales atteignant les 36-37°C, voire plus localement. Cette température étouffante sera accompagnée d'un temps sec avec quelques nuages.