Inondations de juillet 2021: l'origine du chaos

Le 15 juillet 2021, des pluies ont provoqué des inondations dévastatrices dans le sud et l'est de la Belgique. 39 personnes ont perdu la vie et des milliers d'autres leur logement. Un an plus tard, dans les vallées souillées par les eaux, on reconstruit toujours. On attend les aides financières annoncées, on s'entraide et on espère ne pas être oubliés. On prie surtout, pour ne plus jamais revivre pareil détresse.

À l'été 2021, les procédures d'alerte étaient clairement inadaptées. Des informations auraient pu circuler plus librement et des alertes auraient pu être données beaucoup plus tôt. Un an plus tard, avons-nous su tirer les leçons ? Sommes nous prêts à faire face des évènements similaires à l'avenir ? Comment mieux tenir le choc face à ces catastrophes ? Pour l'émission Décryptage de LN24, Brieuc Beckers tente de répondre à toutes ces questions.