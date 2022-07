Inondations extrêmes il y a un an, canicule aujourd’hui: quel lien entre les deux phénomènes climatiques extrêmes?

Il y a presque un an jour pour jour, la Belgique connaissait un autre épisode climatique extrême. On ne doit pas rappeler les terribles inondations qui ont laissé des traces profondes dans la vallée de la Vesdre et ailleurs. Et alors que beaucoup de Wallons pansent encore leurs plaies physiques et morales, on peut s'interroger sur les liens entre ces deux types d'épisodes climatiques que tout semble opposer. " Il y a un an, nous avons connu des quantités de pluie jamais observées auparavant, avec par exemple un record absolu de 271 millimètres d'eau sur la commune de Jalhay en seulement 48 heures, rappelle Pascal Mormal, de l'IRM. Sur une région très étendue, on a calculé des valeurs avec un retour estimé entre 200 et 400 ans. "

Il rappelle aussi que la situation générale était aussi bien différente. " Dès la mi-juin, on a connu beaucoup d'orages très intenses, et beaucoup de pluie. L'été 2021 était d'ailleurs le plus pluvieux depuis le début de nos relevés, constate-t-il. Les sols étaient complètement imprégnés d'eau et saturés quand ce nouvel épisode de pluie est arrivé. Cela a encore aggravé la situation. " Et si la même quantité d'eau devait tomber cette semaine, à quoi devrait-on s'attendre. " Face à de telles quantités, il y aurait toujours des dégâts, même avec les systèmes les plus performants mis en place. Mais cela serait moins dévastateur, certainement. Il faut dire aussi que les étés très secs de 2017, 2018, 2019 et 2020 ont joué un rôle. Les sols étaient devenus très durs et ne pouvaient pas imprégner autant d'eau qu'en temps normal. "

Raison de plus de ne pas se réjouir de ces canicules successives.