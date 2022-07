Kern pensions, épisode 7 : le travail effectif fait débat, “nous n’allons pas prendre des décisions sur un coin de table…”

Le gouvernement fédéral s’est à nouveau réuni mardi en Comité restreint pour avancer sur le dossier des pensions. C’est le septième kern sur le sujet. Aucun accord d’ensemble n’a encore pu être dégagé. Si quelques avancées ont pu avoir lieu, d’autres points bloquent toujours, comme les conditions d’ancienneté, d’occupation et de carrière.

Les ministres ferraillent sur le calcul des prestations effectives pour bénéficier d'une retraite viable dans un contexte de pénurie d'emplois. Les libéraux et le CD&V remettent en cause le régime de pénibilité. Les écologistes parlent de "propositions totalement imbuvables" qui vont pénaliser les femmes. Les socialistes n'acceptent pas de mesures "qui réduisent les droits de travailleurs". Ce qui n'empêche pas le dialogue de se faire. "On est dans une situation typique de négociations d'un gouvernement qui réunit des visions très différentes", relativise un vice-Premier ministre. "Nous travaillons avec sérieux. Nous n'allons pas écrire un accord sur un coin de table", avait prévenu la ministre des Pensions Karine Lalieux en amont de la réunion, pointant des négociations "pas faciles", "ce qui est normal avec sept sensibilités différentes autour de la table ".

Il s'agit effectivement d'un dossier sensible qui touchera le portefeuille de nombreux Belges à moyen terme. Les pensions représentent déjà la dépense la plus importante du gouvernement mais cette masse est amenée à augmenter dans les prochaines années. Dans son rapport annuel présenté - hasard du calendrier - mardi, le Comité d'étude sur le vieillissement (CEV) estime que les dépenses de pensions et soins de santé constitueront à long terme un quart du PIB en Belgique. "Les pensions (13,6 % du PIB) et les soins de santé (10,6 % du PIB) constituent la majorité des dépenses sociales en 2070 […]. Les dépenses de pensions et de santé s'accroissent sensiblement jusqu'en 2040, en raison du vieillissement prononcé de la population, puis plus légèrement entre 2040 et 2050, suite à l'augmentation beaucoup plus modérée du nombre de personnes âgées de 67 ans et plus par rapport à la population d'âge actif (18-66 ans)."

Le Premier ministre a demandé à l’administration et au Bureau du Plan de pouvoir chiffrer la situation actuelle afin d’avoir une vision de ce que représenteraient les différentes mesures proposées. L’idée est de chiffrer l’impact tant positif que négatif des mesures et déterminer combien de Belges seront concernés. De son côté, le président du CEV Johan Van Gompel a appelé le gouvernement fédéral à conclure son accord le plus rapidement possible. À ce stade, la Vivaldi espère toujours pondre un accord avant le 21 juillet.