La N-VA, futur partenaire de l'extrême droite? "Une situation de départ intéressante pour le confédéralisme"

À l’agence Belga, Bart De Wever a confié qu'il espérait qu’après les élections, "l’équation que représente la Belgique ne sera plus possible." Face à une Wallonie qui vote à gauche et une Flandre qui tire de plus en plus à droite, il souhaite que la "Flandre des PME [...], celle qui entreprend pour sa prospérité, pourra tracer son propre chemin."

Pour concrétiser ses plans confédéralistes, le parti flamand a besoin d'un partenaire. Le Vlaams Belang serait politiquement le parti le plus à même de soutenir les ambitions de la N-VA. Mais une cohabitation avec l'extrême droite est-elle possible ? C'est un De Wever élusif qui répond à Belga.

"Ce serait en tout cas une situation de départ intéressante pour pouvoir aller vers le confédéralisme. Si les partis flamands de la Vivaldi, qui n’avaient pas de majorité en Flandre et qui ont renié leurs électeurs, sont sanctionnés et que la N-VA est le plus grand parti, alors je crois que les jeux sont faits."