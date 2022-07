Les Belges ont acheté moins de vélos en 2021

Les Belges ont acheté l'an dernier un peu moins de 585.000 vélos, ressort-il mardi des données de Traxio, la fédération du secteur de la mobilité. Cela représente une baisse d'1,2 % par rapport à l'année record 2020, une diminution principalement due aux problèmes de livraisons pour les vélos de course et les VTT. La majorité des ventes (58,1 %) a été réalisée dans des magasins de vélo, qui perdent cependant 0,7 point de pourcentage en termes de part de marché par rapport à la vente directe, aux magasins en ligne, aux grandes chaînes de sport, aux supermarchés et aux magasins de bricolage.

Plus de 47 % des deux-roues vendus par les magasins de vélos étaient électriques en 2021 alors que la part de marché totale de l'électrique était d'un peu moins de 39 %. Les cyclistes préfèrent donc opter pour un spécialiste lorsqu'ils veulent acheter un vélo électrique.

Les statistiques de Traxio ont été collectées en collaboration avec le fabricant de pièces pour vélos Shimano. Il s'agit d'une combinaison de chiffres déclarés (71 %) et d'estimations (29 %).