Les vaccins utilisés pour la campagne automnale seront les vaccins "originels"

Les vaccins utilisés pour la nouvelle campagne automnale de vaccination contre le covid seront "les vaccins originels qui ont été validés par l'EMA (l'Agence européenne des médicaments) et utilisés au cours des campagnes précédentes", a assuré la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, mardi, en commission du parlement wallon.

"Les vaccins actuels assurent une très bonne protection contre le développement de formes graves de la maladie ou l'hospitalisation. Les vaccins adaptés, développés par Pfizer et Moderna, remplaceront les vaccins actuels dès leur autorisation de mise sur le marché par l'EMA, à une date encore indéterminée. Ces vaccins ont été développés pour les souches Omicron BA.1 et BA.2 ; un vaccin adapté à la souche BA.5 n'est quant à lui pas attendu avant la fin de l'année", a détaillé la ministre.

"Ces vaccins adaptés produisent une réponse immunitaire accrue par rapport au vaccin actuel, plus importante face aux variants BA.1 et BA.2 que face au BA.5. Cependant rien ne nous garantit, comme semble l'annoncer l'arrivée d'un variant BA.2.75, que nous serons encore en présence des variants actuels pour la période d'automne, ce qui relativise la notion de vaccin adapté plus efficace", a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, une vingtaine de centres de vaccination majeurs ou de proximité, répartis sur l'ensemble du territoire wallon, seront activés en septembre "afin d'offrir une capacité de vaccination suffisante pour la vaccination de masse des groupes à risque dans le délai le plus court possible." S'y ajouteront les vaccinations en première ligne: généralistes, pharmaciens et infirmiers, a confirmé Christie Morreale, interrogée sur le sujet par la députée MR Rachel Sobry.

En attendant, les cinq centres de vaccination qui ont poursuivi leur activité pendant l'été verront leur capacité de vaccination doublée à partir de ce vendredi pour permettre de répondre adéquatement à la demande de vaccination liée à la vague actuelle, a enfin indiqué la ministre.