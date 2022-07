Crise énergétique : “Le prix du gaz va mettre des entreprises à l’arrêt, dès cet hiver”

Si le risque que la Belgique vienne à manquer de gaz naturel est extrêmement faible, les pénuries attendues dans les pays voisins font déjà grimper les prix du gaz en Belgique, ce qui est très dommageable pour l'industrie et donc pour notre économie. "Je crains que nous ayons beaucoup moins de production industrielle cet hiver, car les entreprises ne seront plus en mesure de payer les prix de l'énergie et décideront d'arrêter temporairement la production, assure Joannes Laveyne, chercheur en énergie à l'UGent, qui estime que 55 % de la consommation de gaz en Belgique est utilisée par les familles. "Il est donc logique d'économiser sur ce point, poursuit-il. Pour l'industrie, c'est plus difficile. Ils utilisent le gaz comme matière première pour les processus chimiques ou pour produire de la chaleur à haute température. Elle ne peut être remplacée immédiatement par des alternatives. Certaines entreprises peuvent passer aux combustibles liquides, mais cette possibilité est limitée. Je crains que nous ayons beaucoup moins de production industrielle cet hiver, car les entreprises ne pourront plus supporter les prix de l'énergie et décideront d'arrêter temporairement leur production."

Pour le secteur de l'industrie, il est donc important d'économiser l'énergie dès aujourd'hui. "Vu la situation, il faut continuer à dire aux entreprises d'économiser le moindre kilowattheure, estime Peter Claes, directeur de Febeliec, la fédération des consommateurs industriels d'énergie. On se doit d'être économe et de faire tout ce qui est dans notre possible. On peut réduire la température à certains endroits, être autonome en énergie, éteindre les lumières s'il n'y a personne dans la salle, même si cela peut revenir à réduire la productivité dans certains cas et tant que la sécurité est assurée."