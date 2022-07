Fermeture des magasins à 22h : "MR et Open VLD veulent nous faire revenir au siècle dernier"

Des mesures qui font le jeu de la concurrence" , "un retour en arrière", "un projet qui ne rend pas service aux indépendants" : l'Union des classes moyennes, le Syndicat neutre des Indépendants, le PS et Ecolo ne mâchent pas leurs mots pour formuler leur opposition à la proposition du MR visant à autoriser les commerces à accueillir des clients jusqu'à 22 h et à celle de l'Open VLD de supprimer le jour de repos hebdomadaire obligatoire. "Un élargissement des heures d'ouverture entraînera une obligation commerciale d'être ouvert plus longtemps. Vous ne pouvez en effet pas être le seul à fermer vos portes, car cela ferait le jeu de la concurrence. La question est de savoir si cette ouverture plus tardive serait compensée par un chiffre d'affaires supplémentaire et la réponse est un non catégorique. Les clients ne dépenseront pas plus d'argent parce qu'ils peuvent faire leurs achats à d'autres moments", juge le SNI.

"Il existe déjà des possibilités d'assouplissement dans les villes touristiques notamment. Chez Ecolo, nous estimons qu'il ne faut pas aller plus loin. La majorité des commerces sont gérés par deux ou trois personnes, des couples parfois. Il est important qu'ils puissent avoir une vie de qualité", estime le député fédéral Gilles Vanden Burre. Quant à l'idée de supprimer le jour de repos hebdomadaire obligatoire,"ce n'est pas une vision que nous défendons chez Ecolo". "On préfère encourager les commerces à développer leurs services en ligne. Il y a d'autres choses à faire pour soutenir les petits commerces que les faire entrer dans les mêmes cadences démesurées que l'e-commerce", avance le député.

Le député socialiste Christophe Lacroix se montre encore plus sévère. "Les deux propositions ont été étrillées en commission par le SNI et l'UCM qui estiment qu'elles n'ont aucun intérêt pour les consommateurs en plus de mettre à mal le respect de la vie des travailleurs. Hormis Comeos, toutes les associations ont dit tout le mal qu'elles pensaient de ces mesures. À la place du MR, je retirerais mes propositions", estime-t-il.

Quant à la proposition de supprimer le jour de congé hebdomadaire obligatoire, le député socialiste n'y voit rien d'autre qu'" un retour au siècle dernier ou au XIXe siècle" . "De telles mesures créent de nouvelles servitudes qui ne correspondent pas aux besoins du secteur ni à celui des consommateurs", précise-t-il. Face aux critiques, le MR tempère. "Autoriser les commerçants à rester ouverts jusqu'à 22 h est une mesure non contraignante qui vise à leur donner de l'air. Ce n'est pas une grande révolution, c'est seulement une façon de leur donner plus de liberté s'ils le souhaitent", argumente la députée bleue Florence Reuter.

La libérale ne compte pas pour autant renoncer à mener un débat sur les conditions d'ouverture des commerces. "Il y a une crainte du changement qui est très perceptible. Après deux années de crise Covid et en pleine crise économique, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour proposer un changement. Mais il me semble important d'ouvrir un débat plus large sur les mesures à envisager pour limiter la concurrence avec l'e-commerce."