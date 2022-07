Sécheresse en Wallonie : sale temps pour les kayaks

Avec la chaleur et le soleil qui s'installent sur la Belgique, tous les moyens sont bons pour tenter de se rafraîchir. Et ceux qui ne veulent pas rester calfeutrés chez eux se ruent sur les points d'eau du pays. La mer, évidemment, mais aussi les lacs et les cours d'eau navigables. Et un sport a bien sûr la cote ces dernières semaines : le kayak. Star malgré lui du déconfinement du printemps 2020, ce sport d'été est souvent dépendant de la météo. L'été dernier n'a évidemment pas été une bonne cuvée, mais les précédents non plus, à cause des sécheresses successives. Et si le printemps et le début de l'été 2022 sont très positifs pour les kayakistes, cela pourrait bientôt devenir compliqué. En Wallonie, plusieurs tronçons de l'Ourthe, de la Lesse ou de l'Amblève sont déjà fermés. Toujours du côté de l'Ourthe, le seul tronçon ouvert, en aval du barrage de Barvaux jusqu'à Comblain-au-Pont risque d'être prochainement fermé, si on en croit le site officiel régional en charge des cours d'eau. Pour ce tronçon, les installations de l'Adventure Valley de Durbuy sont concernées. " Notre parcours de 8 kilomètres est à l'arrêt, mais le barrage de Barvaux a été fermé et on attend la remontée des eaux pour rouvrir un parcours sur le lac, explique Luigi Coduti directeur commercial de l'Adventure Valley. Il y aura donc dès ce jeudi un parcours de 4 kilomètres qui permettra tout de même d'avoir des sensations aquatiques. On a dû fermer l'autre tronçon pour éviter des accidents."

Il indique aussi que la saison se passe très bien pour le moment, même si les conditions ne sont plus aussi bonnes qu'il y a quelques semaines. Un avis partagé par Olivier Pitance, gérant de Dinant Évasion. " Notre plus grand parcours est fermé depuis ce lundi, regrette-t-il. Le plus petit est ouvert, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau pour le moment. Mais cela reste raisonnable pour profiter de la journée. Évidemment, on attend avec impatience les prochaines pluies pour éviter de tout devoir fermer. "

Il est aussi soulagé de pouvoir compter sur d'autres activités. "Même si on devait arrêter le kayak, nous pourrions rediriger nos clients vers nos autres activités, comme les balades fluviales sur la Meuse ou encore des parcours accrobranches."