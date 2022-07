Variole du singe : les contaminations en hausse, 224 cas signalés en Belgique

Un total de 224 cas confirmés de variole du singe ont été signalés à ce jour en Belgique, rapporte mercredi l'Institut de santé publique, Sciensano. La semaine dernière, le bilan était de 168 contaminations. Toutes les personnes porteuses connues du virus en Belgique sont des hommes, âgés de 20 à 65 ans: 125 en Flandre (55%), 64 à Bruxelles (34%) et 13 en Wallonie (11%). Presque tous les patients (93%) présentaient une éruption cutanée, et 72% d'entre eux présentaient également des symptômes généraux comme fièvre, malaise général et ganglions lymphatiques enflés.

Jusqu'à présent, la maladie survenait principalement dans les régions forestières d'Afrique centrale et occidentale, avec des cas sporadiques dans d'autres pays liés à des voyages dans ces régions. Depuis le début du mois de mai 2022, cependant, la maladie s'est propagée en Europe et au-delà, les infections se produisant principalement chez les hommes ayant des contacts sexuels avec des hommes, mais pas exclusivement.

La semaine dernière, le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke a annoncé que les prestataires de soins et les personnes ayant eu un contact non protégé à haut risque avec une personne contaminée pouvaient se faire vacciner contre la variole du singe dès cette semaine. Cette vaccination doit idéalement avoir lieu dans les quatre jours suivant le contact.