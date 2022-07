Annuler les vols et gonfler les prix : la seule solution des compagnies aériennes pour survivre ?

D'après une nouvelle analyse de l'assureur-crédit Allianz Trade, la hausse des tarifs des billets d'avion et les annulations de vols devraient continuer au cours des prochains mois en Europe. "En ne faisant pas décoller l'avion, vous économisez non seulement du carburant, mais aussi des coûts salariaux. Les compagnies aériennes essaient de limiter autant que possible le recours à du personnel supplémentaire", explique Johan Geeroms, director risk underwriting Benelux chez Allianz Trade.

En effet, 25 % du chiffre d'affaires des compagnies aériennes européennes sont consacrés aux salaires, alors que la moyenne mondiale est de 19 %. Conséquence : la rentabilité des compagnies européennes est la plus faible du monde. "En Europe, il y a non seulement davantage d'employés dans les compagnies, mais les salaires sont plus élevés, poursuit Johan Geeroms. C'est pourquoi les effectifs diminuent en Europe (-8 % par rapport à 2021, NdlR), alors qu'ils sont en hausse ailleurs dans le monde de l'aviation".

En Amérique du Nord et du Sud par exemple, les effectifs dans l'aviation sont en moyenne en augmentation de 14 % en 2022.

Augmenter les prix, la seule solution

Manque de personnel d'un côté, grèves des employés qui réclament des salaires plus élevés de l'autre... Les compagnies européennes sont prises dans un cercle vicieux. Annuler des vols et gonfler les prix sont donc les deux solutions avec lesquelles les entreprises tentent de se maintenir à flot.

"Alors que les prix des billets européens ont chuté de 39 % entre 2014 et 2020, nous attendons une augmentation de 21 % d'ici la fin de l'année, indique M. Geeroms. Cela pourra permettre d'augmenter sensiblement le chiffre d'affaires, mais ce ne sera pas suffisant pour terminer l'année sur une note positive".

Ainsi, l’aviation européenne, qui perd encore des milliards d'euros en 2022, pourrait atteindre son seuil de rentabilité d’ici l’année prochaine.