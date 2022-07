Démission de Sophie Wilmès : le MR donnera une conférence de presse vendredi à 10h00

Les libéraux francophones devraient annoncer le nom du successeur de Sophie Wilmès au sein du gouvernement fédéral,

L'ancienne Première ministre a présenté jeudi sa démission en tant que Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales auprès du roi Philippe, qui l'a acceptée, a annoncé son cabinet dans un communiqué.

Le 21 avril, Sophie Wilmès avait déjà annoncé sa décision de se mettre "immédiatement" en congé de ses fonctions ministérielles pour "être présente" aux côtés de son mari, Christopher, qui lutte contre un cancer du cerveau.

Le portefeuille des Affaires étrangères reste dévolu à son parti, le MR. Le nom de la personnalité appelée à remplacer Sophie Wilmès sera donc connu vendredi. La possibilité de voir une femme bruxelloise accéder à ce poste circule.

De son côté, le ministre des Indépendants et des PME David Clarinval assurait depuis avril la représentation MR au comité restreint (kern). Il est probable qu'il reprenne définitivement le poste de vice-Premier.